Red criminal usaba niños como “moscas” para mover droga en Norte de Santander

Dos adultos fueron capturados con 38 kilos de base de coca; los menores eran instrumentalizados para vigilar la presencia de las autoridades.

Fueron capturados en flagrancia dos adultos y puestos a salvo dos niños.
Foto: Policía
Por: Felipe García
|
Actualizado: 26 de feb, 2026

