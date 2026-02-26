En plena quincena, Bancolombia da alivio para todos sus clientes afectados por fallos

En plena quincena y a pocos días que acabe febrero, Bancolombia confirmó que sus servicios ya están disponibles y anunció devoluciones y compensaciones automáticas para los clientes que se hayan visto afectados por las fallas tecnológicas registradas durante los últimos días.

El mensaje fue publicado este jueves, 26 de febrero, luego de días de múltiples fallas y caídas que impactó los canales digitales de la entidad en una semana clave para muchos clientes por pagos, transferencias y cumplimiento de obligaciones financieras.



¿Qué alivio anunció Bancolombia por fallos?

El eje del comunicado es claro: el banco aseguró que devolverá lo que corresponda a los clientes afectados y que las compensaciones se realizarán de manera automática.

Según indicó la entidad:



Si el cliente se vio afectado, se le devolverá el valor correspondiente.

Las compensaciones se harán de forma automática.

Los abonos se verán reflejados en los próximos días en las cuentas.

Se revisarán los casos de manera individual cuando sea necesario.

Además, el banco informó que evaluará situaciones en las que la falta de servicio haya generado intereses de mora, costos adicionales o reconexiones de servicios públicos por fallas en débitos automáticos.

Comunicado Bancolombia por fallos y restablecimiento de servicios

¿Qué pasó con Bancolombia en los últimos días?

La contingencia se originó durante un proceso de actualización tecnológica programado para el fin de semana. El presidente de la entidad, Juan Carlos Mora, explicó en Blu Radio que el objetivo era mejorar la capacidad de las máquinas principales del banco.



Durante la migración de la operación entre centros de cómputo ubicados en Medellín y Bogotá, se presentaron fallas en componentes del software base, lo que generó interrupciones en los canales digitales.

El directivo afirmó que:



No se trató de un daño físico o de hardware.

El problema estuvo en el software de base provisto por IBM y Kyndryl.

Fue un evento programado que no salió como estaba previsto.

No tiene relación con caídas anteriores.

Caída de Bancolombia este domingo 22 de febrero. Foto: Downdetector

¿Ya están funcionando los servicios de Bancolombia?

En su actualización más reciente, la entidad informó que ya se encuentran habilitados:



App Mi Bancolombia.

Sucursal Virtual Personas.

Sucursal Virtual Empresas.

Sucursal Virtual Negocios.

Sucursal Filiales del Exterior App Negocios.

Host to Host y Sebra.

También indicó que los usuarios pueden utilizar cajeros automáticos, corresponsales bancarios y oficinas en jornada continua.

No obstante, el banco advirtió que el detalle de algunas transacciones realizadas en oficinas podría tardar un tiempo en ajustarse completamente en los movimientos digitales.



¿Qué deben hacer los clientes si detectan inconsistencias?

Bancolombia señaló que estará revisando caso a caso cualquier duda relacionada con movimientos y transacciones. Según el comunicado, su equipo está preparado para acompañar a los usuarios que requieran aclaraciones.

La entidad reiteró que las compensaciones se verán reflejadas como abonos en las cuentas en los próximos días, en los casos en que corresponda.