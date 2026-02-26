Caribeña Día, resultado del último sorteo del chance hoy, jueves 26 de febrero de 2026

El Caribeña Día se mantiene como uno de los sorteos de chance más reconocidos en Colombia. Operado por Apuestas La Caribeña, este juego se ha consolidado gracias a la transparencia de sus procesos y a la rapidez con la que publica los resultados, un aspecto clave para miles de apostadores que verifican su jugada minutos después del sorteo.



Número ganador del Caribeña Día

El número ganador del chance Caribeña Día de este el jueves 26 de febrero de 2026 es el 2445 - 4 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.



Número ganador: 2445

Dos últimas cifras: 45

Tres últimas cifras: 445

La quinta: 4

¿A qué hora juega el Caribeña Día?

El sorteo se realiza en su horario habitual:



Lunes a sábado: 4:00 p. m.

Una vez finaliza el sorteo, los resultados se publican pocos minutos después, lo que permite a los apostadores conocer rápidamente si resultaron ganadores. Esta agilidad ha sido uno de los factores que fortalecen la confianza del público.



Modalidades de juego disponibles

El Caribeña Día ofrece varias opciones de apuesta, adaptadas a diferentes presupuestos y estrategias:



4 cifras directo (superpleno): se debe acertar el número completo en el orden exacto.

se debe acertar el número completo en el orden exacto. 4 cifras combinado: se gana acertando las cuatro cifras en cualquier orden.

se gana acertando las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: premio por acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

premio por acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. 3 cifras combinado: se gana al acertar las tres cifras sin importar el orden.

se gana al acertar las tres cifras sin importar el orden. 2 cifras (pata): premio por acertar las dos últimas cifras.

premio por acertar las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): se obtiene ganancia acertando únicamente la última cifra.

Cada modalidad ofrece premios distintos según el nivel de precisión y el valor apostado.



¿Cuánto cuesta apostar?

Uno de los principales atractivos del Caribeña Día es su accesibilidad:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

$500 pesos colombianos Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Este rango permite participar tanto a jugadores ocasionales como a quienes apuestan con mayor frecuencia, sin necesidad de realizar grandes inversiones.



Cómo reclamar un premio

Los ganadores deben acercarse a un punto autorizado con:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento.

Los requisitos adicionales dependen del valor del premio:



Menos de 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos y formulario SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente. El pago se realiza por transferencia bancaria en aproximadamente ocho días hábiles.

Con reglas claras, horarios definidos y múltiples modalidades de juego, el Caribeña Día continúa posicionándose como una de las opciones de chance más consultadas por los colombianos que buscan resultados rápidos, seguros y confiables.