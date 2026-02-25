Caribeña Día, resultado del último sorteo del chance hoy, miércoles 25 de febrero de 2026

El Caribeña Día se consolida como uno de los sorteos de chance más reconocidos en Colombia. Operado por Apuestas La Caribeña, este juego ha ganado la confianza de miles de apostadores gracias a la transparencia en sus procesos y a la rapidez con la que se publican los resultados.



Número ganador de Caribeña Día hoy, miércoles 25 de febrero de 2026

El número ganador del chance Caribeña Día de este el miércoles 25 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Hora del sorteo Caribeña Día

El sorteo del Caribeña Día se realiza en el siguiente horario habitual:

Lunes a sábado: 4:00 p. m.

Una vez finaliza el sorteo, los resultados se publican pocos minutos después. Esto permite a los apostadores verificar rápidamente su jugada, un factor clave que ha fortalecido la credibilidad y preferencia del público frente a este chance.



Modalidades de juego disponibles

El Caribeña Día ofrece diversas modalidades de apuesta, pensadas para ajustarse a diferentes presupuestos y estrategias:



4 cifras directo (superpleno): el jugador debe acertar el número completo en el orden exacto.

4 cifras combinado: se gana al acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

3 cifras combinado: permite ganar si se aciertan las tres cifras sin importar el orden.

2 cifras (pata): se obtiene premio al acertar las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): se gana acertando únicamente la última cifra.

Cada modalidad ofrece premios distintos, que dependen del nivel de precisión y del valor apostado.



Cuánto cuesta apostar en Caribeña Día

Uno de los principales atractivos de este sorteo es su accesibilidad económica. Los montos permiten participar tanto a jugadores ocasionales como a quienes apuestan con mayor frecuencia:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Este rango facilita el acceso al juego sin necesidad de realizar inversiones elevadas, ampliando la posibilidad de participación.



Cómo reclamar un premio del Caribeña Día

Quienes resulten ganadores deben acercarse a un punto autorizado y presentar la siguiente documentación:



Tiquete original, sin daños ni alteraciones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Los requisitos adicionales dependen del valor del premio:



Menos de 48 UVT: solo se exigen los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

Más de 182 UVT: se requieren los documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en aproximadamente ocho días hábiles.

Con horarios definidos, reglas claras y múltiples opciones de apuesta, el Caribeña Día continúa posicionándose como una de las alternativas de chance más consultadas por los colombianos que buscan conocer los resultados de manera rápida, segura y confiable.