Tras cuatro meses, esclarecen feminicidio de influencer ‘La Traviesa’: exnovio fingió un hurto

Autoridades revelaron los detalles detrás de lo sucedido a Estefanía Restrepo Valencia, una creadora de contenido conocida en el mundo de las redes sociales como la Traviesa, quien el 13 de octubre fue asesinada en el sector de La Tablaza, del municipio de La Estrella, cuando se encontraba con su expareja sentimental, quien fue capturado en las últimas horas.

Inicialmente, Rubén de Jesús Saldarriaga Sánchez llegó a la Clínica Las Vegas en Medellín, donde intentó encubrir los hechos manifestando que su compañera al oponerse al robo, fue agredida con arma cortopunzante, motivó por el que falleció, pero las autoridades adelantaron el análisis de cámaras de video vigilancia públicas y privadas, realizaron entrevistas, la inspección técnica al lugar de los hechos, el análisis forense y el estudio detallado del vehículo donde ocurrió la agresión.

El general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana, detalló que el lado en el que fue agredida la víctima fue lo que dio indicios de que el señalado agresor mentía.

"En el sector de la variante podemos establecer que ellos no fueron objeto de ninguna agresión, de hurto calificado, sino que los hechos se suscitaron al interior del vehículo marca Mazda tipo Sedán. Se hace la recolección de los elementos materiales de las manchas de sangre y se pudo establecer que el origen de ese ataque no fue de la parte externa, sino que el hecho se presentó al interior del vehículo", indicó el general Bello.



Además los propios familiares de Estefanía detallaron que el hombre le había sido infiel y días antes habían tenido una discriminó por esta razón, lo que motivó el fin de su relación. "Este delincuente siempre la acompañaba a hacer diferentes actividades para que ella pudiera crear todo ese contenido digital es poner en las redes sociales, los familiares son los que nos indican que ya habían habido algunos casos de intolerancia por la infidelidad de este delincuente", aclaró.

El secretario de seguridad de Medellín, Manuel Villa, indicó que este caso reúne las circunstancias para que el hombre sea juzgado por el delito de feminicidio, que deberá ser tipificado por la Fiscalía.

"En este caso se trataría de un feminicidio, ya tocaría que sea la Fiscalía y se tipifique de esta manera, y que el tipo pague. Es un homicidio de un hombre a una mujer por motivos pasionales encaja 100% en lo que es un feminicidio y se trata de de un feminicidio y deberá responder como tal", señaló el secretario.

Parte de los elementos que llamaron la atención de las autoridades es que el hombre recorriera en su carro Mazda desde la variante Caldas hasta el barrio El Poblado para que la mujer recibiera atención médica, en vez de acudir a centros asistenciales del sur, más cercanos al epicentro de los hechos.

Tras la captura de este hombre en vía pública del barrio Robledo Palenque, en Medellín y las audiencias concentradas, un juez le dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad.