Por la llegada de una masa de aire cargada con partículas del desierto del Sahara, el Distrito emitió alertas preventivas, aunque aseguró que, por ahora, no se esperan impactos significativos en la calidad del aire de la capital.

La Secretaría Distrital de Salud informó que entre el miércoles 25 y el jueves 26 de febrero se prevé una mayor presencia de este fenómeno atmosférico, aunque las condiciones meteorológicas actuales, marcadas por alta nubosidad y lluvias, favorecerían la dispersión y el “lavado” de la atmósfera, reduciendo la concentración de material particulado.

El seguimiento en la ciudad se está realizando con apoyo de herramientas satelitales, modelos de pronóstico y el monitoreo permanente de la Red de Calidad del Aire de Bogotá, en coordinación con la Secretaría Distrital de Ambiente.

A nivel nacional, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) mantiene vigilancia sobre el transporte de polvo del Sahara hacia el Caribe y América. La entidad confirmó que en los últimos días han ingresado cantidades mínimas al país, principalmente sobre la costa Caribe colombiana, sin que se prevean mayores afectaciones en los próximos días.



¿Polvo del Sahara afectará la calidad del aire en Bogotá? Estas son las precauciones que debe tener Foto: Alcaldía de Bogotá

El fenómeno hace parte de la llamada Capa de Aire Sahariana, una corriente cálida y seca que transporta millones de toneladas de polvo mineral desde el norte de África, a través del océano Atlántico. Aunque su mayor incidencia suele registrarse entre abril y septiembre, con pico en julio y agosto, en esta ocasión el ingreso ha sido leve.

Si bien actualmente no se proyectan niveles críticos, las autoridades recordaron que el material particulado es uno de los contaminantes con mayor impacto en la salud pública. La exposición prolongada puede aumentar el riesgo de enfermedades respiratorias, cardiovasculares, cáncer y complicaciones en gestantes.

El Distrito recomendó consultar el Índice Bogotano de Calidad del Aire (IBOCA). En niveles verdes o amarillos, las actividades al aire libre pueden realizarse con normalidad. En caso de niveles naranja o rojo, se aconseja evitar actividad física intensa y prolongada, especialmente en grupos de riesgo, y considerar el uso de tapabocas tipo N95.

Tenga en cuenta que la población más vulnerable incluye personas mayores de 60 años, niñas y niños, mujeres gestantes y personas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares o inmunológicas.

“Dado que la ciudad está entrando en el pico respiratorio, el Distrito enfatiza en mantener esquemas de vacunación al día, reforzar el lavado frecuente de manos, evitar espacios poco ventilados y usar tapabocas si se presentan síntomas respiratorios, especialmente cuando se convive con personas vulnerables”, indicó Julián Fernández, subsecretario de salud pública.

El Ideam reiteró que se trata de un fenómeno natural y que continuará el monitoreo técnico y científico para informar oportunamente cualquier cambio en las condiciones atmosféricas.