En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Colpensiones
Discurso de Donald Trump
Diana Ospina

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / ¿Polvo del Sahara afectará la calidad del aire en Bogotá? Estas son las precauciones que debe tener

¿Polvo del Sahara afectará la calidad del aire en Bogotá? Estas son las precauciones que debe tener

Aunque no se prevén alertas por calidad del aire, Bogotá activa medidas preventivas ante la llegada de polvo del Sahara esta semana.

Publicidad

Publicidad

Publicidad