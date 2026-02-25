“Los expresidentes no se quieren jubilar”: Roy Barreras sobre eventual fórmula Paloma Valencia-Uribe

La insinuación de la precandidata Paloma Valencia sobre una fórmula vicepresidencial con el expresidente Álvaro Uribe Vélez generó reacciones políticas en todas las orillas.

“Todo el mundo me anda preguntando quién va a ser mi vicepresidente. Yo les contesto que uno no puede ensillar las bestias antes de cogerlas. Todavía nos falta ganar esa consulta. Pero lo que sí es cierto es que hoy me levanté pensando que después de todo este recorrido con el presidente Uribe, mi mejor vicepresidente sería él. Ustedes qué piensan”, dijo Valencia.

Paloma Valencia Foto: AFP

En la consulta del Frente por la Vida, el precandidato Roy Barreras aseguró que Valencia le copió su idea. Previamente, Barreras había propuesto que el presidente Gustavo Petro fuera su fórmula vicepresidencial; sin embargo, esta iniciativa no tuvo acogida por parte del mandatario y abrió un debate sobre la legalidad y viabilidad jurídica de que mandatarios o exmandatarios puedan asumir este rol.

“Lo que quiero es preguntarle a millones de colombianos que quieren al presidente, si quisieran que él pudiera ser vicepresidente en una fórmula que garantice que el cambio siga comprometido con la inclusión social. No está impedido ni inhabilitado, puede hacerlo”, dijo en su momento.



Foto: AFP.

Tras conocerse el anuncio de la precandidata del Centro Democrático, el precandidato volvió a referirse al tema y esta vez extendió una pregunta a los colombianos.

“Ya que Paloma se copió de mi idea y ya que los expresidentes no se quieren jubilar, yo pregunto: ¿tú con qué vicepresidente te quedas, el que quiere el cambio, las reformas sociales y justicia social o con el que quiere que nos regresemos al pasado de la represión, la inequidad social y la exclusión?”, concluyó.

Publicidad

Por ahora, no se han concretado las fórmulas vicepresidenciales de la mayoría de los candidatos, que están a la espera de los resultados de las consultas el próximo 8 de marzo.