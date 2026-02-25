En vivo
Emergencia económica
Colpensiones
Discurso de Donald Trump
Diana Ospina

Niño de 12 años murió tras ser obligado a beber agua hirviendo por su madrastra

Niño de 12 años murió tras ser obligado a beber agua hirviendo por su madrastra

El menor, antes de fallecer, señaló a su madrastra como responsable. Autoridades investigan el caso de presunto maltrato infantil.

