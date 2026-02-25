Habla mamá del secretario municipal que les quitó la vida a sus hijos: “Nunca aprobé ese matrimonio”

El dolor y la controversia rodean a la familia del secretario de Gobierno municipal, Thales Machado, luego de que su madre decidiera romper el silencio y hablar públicamente sobre la tragedia que acabó con la vida de su hijo y de sus dos nietos, de tan solo 8 y 12 años.

Entre lágrimas y en medio de las honras fúnebres, la mujer aseguró que siempre tuvo un presentimiento negativo sobre el matrimonio de su hijo con Sarah Tinoco, afirmando que nunca estuvo de acuerdo con esa unión.

Los hechos, que han generado conmoción nacional, ocurrieron en el municipio de Itumbiara, ubicado en el estado de Goiás. De acuerdo con las primeras versiones, Machado habría tomado la decisión de quitarles la vida a sus hijos y posteriormente la suya, luego de atravesar una fuerte crisis personal relacionada con su vida matrimonial. Las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer todos los detalles y determinar con precisión qué ocurrió antes del crimen.

¿Qué dijo la madre del secretario municipal?

Durante su pronunciamiento, la madre del funcionario aseguró que desde el primer encuentro con su nuera sintió que esa relación no traería estabilidad.



“El corazón de una madre nunca falla… Nunca aprobé ese matrimonio”, expresó, visiblemente afectada, en declaraciones recogidas por el medio local Expresso News. Según explicó, su intuición le advertía que esa relación terminaría causando un profundo daño emocional a su hijo.

Uno de los elementos que ahora analizan las autoridades es el viaje que Tinoco realizó recientemente a São Paulo, donde fue captada en video en compañía de otra persona. Ese material, que habría sido obtenido por un detective privado, es considerado dentro de la investigación como parte del contexto que rodeaba el estado emocional del funcionario en los días previos a la tragedia.



Este es el video de la infidelidad

La madre de Machado también manifestó su inconformidad frente a las muestras de apoyo que, según ella, ha recibido su nuera. Aseguró que, aunque la mujer enfrenta el dolor por la muerte de sus hijos, ella también vive el duelo por la pérdida de su hijo, a quien describió como una persona que atravesaba una situación emocional compleja. Para la mujer, la situación afectó profundamente la dignidad y la estabilidad emocional de su familia.

Otro punto clave dentro del proceso es un mensaje que Machado publicó en sus redes sociales antes de los hechos y que luego fue eliminado. En ese texto, el funcionario hacía referencia a problemas personales y a una presunta traición, lo que ahora es considerado por los investigadores como un posible indicio del deterioro emocional que enfrentaba.

La dimensión del caso también ha generado impacto en el ámbito político, debido a que Tinoco es hija del actual alcalde de Itumbiara, Dione Araújo, quien habría respaldado la carrera pública de Machado y apoyado su proyección política.

Mientras avanzan las investigaciones, el caso continúa generando conmoción y múltiples reacciones. La familia, por su parte, enfrenta un proceso de duelo marcado por el dolor, las preguntas sin respuesta y las declaraciones que han puesto en evidencia las profundas fracturas personales que antecedieron a la tragedia. Las autoridades han reiterado que el proceso investigativo sigue en curso y que será clave para esclarecer completamente los hechos.