En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Colpensiones
Discurso de Donald Trump
Diana Ospina

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / ¿Quién es Maria Julissa? Influencer desmiente relación con alias 'El Mencho' y anuncia acciones

¿Quién es Maria Julissa? Influencer desmiente relación con alias 'El Mencho' y anuncia acciones

La creadora de contenido fue enfática en aclarar que no tiene relación con la reciente captura de alias 'El Mencho' en México.

Maria Julissa es una reconocida influencer mexicana. Tiene una relación con el streamer colombiano Mr Stiven Tc
Maria Julissa es una reconocida influencer mexicana. En redes la vincularon con alias 'El Mencho'
Foto: Instagram mariajulissa13 y suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad