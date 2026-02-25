¿Quién es Maria Julissa? Influencer desmiente relación con alias 'El Mencho' y anuncia acciones

Maria Julissa desmintió de manera categórica los señalamientos que la vinculan con alias 'El Mencho', luego de que en redes sociales circularan versiones que la relacionan con los hechos recientes en México. La influencer aseguró que la información es falsa y anunció acciones legales contra quienes difundan esas acusaciones.

En un comunicado emitido por su equipo jurídico, se indica que en las últimas horas han circulado “señalamientos falsos” que la asocian con alias 'El Mencho'. El documento advierte que estas versiones “carecen de sustento fáctico y jurídico” y representan una vulneración a sus derechos fundamentales.

Según el texto, la difusión de estos rumores es “profundamente irresponsable” y podría afectar su honra, buen nombre, integridad personal y seguridad. Además, se hace un llamado a no replicar información no verificada que pueda generar consecuencias irreparables.

Comunicado de equipo jurídico de Maria Julissa

¿Qué dijo Maria Julissa sobre las acusaciones?

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido fue enfática: “Quiero dejarlo absolutamente claro: yo no tengo nada que ver con esa situación”. En su mensaje, explicó que en los últimos días ha visto información que la involucra con lo que está ocurriendo actualmente en México.



“La información que está circulando es falsa y carece de fundamento”, escribió. También pidió no compartir contenido sin verificar y no dar por ciertas publicaciones que circulan en plataformas digitales. “Les pido que no caigan en noticias falsas y que consulten siempre fuentes confiables y oficiales”, agregó.

¿Habrá acciones legales por difamación?

El equipo jurídico informó que adelantará “todas las acciones legales y penales correspondientes” para que se investigue a los responsables de difundir dichas acusaciones y se impongan las sanciones a que haya lugar.

Finalmente, Maria Julissa agradeció el respaldo recibido y reiteró su llamado a la responsabilidad en el manejo de la información.