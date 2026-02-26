Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, jueves 26 de febrero de 2026

El Dorado Tarde continúa siendo uno de los sorteos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia. Su amplia cobertura nacional y la confianza que ha construido con el paso de los años lo han convertido en una de las alternativas preferidas por quienes prueban su suerte todos los días.



Número ganador del Dorado Tarde

El número ganador del chance Dorado Tarde de este jueves 26 de febrero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas:

La quinta:

Modalidades de juego y premios disponibles

El Dorado Tarde ofrece varias modalidades de apuesta, lo que permite a cada participante elegir cómo jugar según su presupuesto y estrategia. El valor del premio depende tanto del monto apostado como del tipo de acierto.

Según el plan oficial de premios, por cada peso apostado se puede ganar:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado.

paga 4.500 veces lo apostado. 4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado.

paga 208 veces lo apostado. 3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado.

paga 400 veces lo apostado. 3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado.

paga 83 veces lo apostado. 2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.

paga 50 veces lo apostado. Última cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.

Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota o serie complementaria, una actualización que amplió las opciones de obtener premios adicionales y aumentó el interés entre los apostadores frecuentes.



Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde

El proceso de cobro está diseñado para garantizar seguridad y transparencia. De acuerdo con la empresa operadora Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos deben reclamarse en puntos autorizados.

Para completar el trámite, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y sin alteraciones.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Cumplir con estas condiciones permite que el pago se realice de forma ágil y segura, garantizando que los ganadores reciban su premio sin inconvenientes.



Gracias a sus múltiples modalidades de apuesta, premios atractivos y resultados confiables, el Dorado Tarde sigue posicionándose como uno de los chances más consultados por los colombianos que buscan conocer rápidamente si su número resultó ganador.