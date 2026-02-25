Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, miércoles 25 de febrero de 2026

El Dorado Tarde se mantiene como uno de los sorteos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia. Gracias a su amplia cobertura nacional y a la confianza que ha construido entre los apostadores, se ha consolidado como una de las opciones preferidas para quienes prueban su suerte a diario.



Número ganador de Dorado Tarde hoy, miércoles 25 de febrero de 2026

El número ganador del chance Dorado Tarde de este miércoles 25 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas:

La quinta:

Modalidades de juego y plan de premios

El Dorado Tarde ofrece diversas modalidades de apuesta, permitiendo que cada jugador elija cómo participar según su presupuesto y estrategia. El monto del premio depende del tipo de acierto y del valor apostado.

De acuerdo con el plan oficial de premios, por cada peso apostado se puede ganar:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado.

3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado.

3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado.

2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.

Última cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.

Desde el año 2025, el sorteo incorporó una quinta balota o serie complementaria. Esta actualización amplió las opciones de obtener premios adicionales y despertó mayor interés entre los jugadores frecuentes, al incrementar las posibilidades dentro de un mismo sorteo.



Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde

El proceso para reclamar un premio del Dorado Tarde está diseñado para garantizar seguridad y transparencia. Según la empresa operadora Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos deben cobrarse en puntos autorizados.

Para realizar el trámite, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original, correctamente diligenciado y en buen estado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Cumplir con estas condiciones permite que el pago se realice de manera ágil y confiable, asegurando que los ganadores reciban su dinero sin contratiempos.