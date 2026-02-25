Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, miércoles 25 de febrero de 2026

Publicidad
El Dorado Tarde se mantiene como uno de los sorteos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia. Gracias a su amplia cobertura nacional y a la confianza que ha construido entre los apostadores, se ha consolidado como una de las opciones preferidas para quienes prueban su suerte a diario.
El número ganador del chance Dorado Tarde de este miércoles 25 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El Dorado Tarde ofrece diversas modalidades de apuesta, permitiendo que cada jugador elija cómo participar según su presupuesto y estrategia. El monto del premio depende del tipo de acierto y del valor apostado.
De acuerdo con el plan oficial de premios, por cada peso apostado se puede ganar:
Desde el año 2025, el sorteo incorporó una quinta balota o serie complementaria. Esta actualización amplió las opciones de obtener premios adicionales y despertó mayor interés entre los jugadores frecuentes, al incrementar las posibilidades dentro de un mismo sorteo.
El proceso para reclamar un premio del Dorado Tarde está diseñado para garantizar seguridad y transparencia. Según la empresa operadora Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos deben cobrarse en puntos autorizados.
Para realizar el trámite, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:
Cumplir con estas condiciones permite que el pago se realice de manera ágil y confiable, asegurando que los ganadores reciban su dinero sin contratiempos.