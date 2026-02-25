Habla hijo de mujer que murió esperando medicamentos: "En diciembre fue la última dosis"

La muerte de Cecilia Quintero, una mujer de 70 años que colapsó dentro de un dispensario de Cafam en Cúcuta, ha desatado conmoción y fuertes cuestionamientos al sistema de salud, luego de que su familia denunciara reiteradas fallas en la entrega de medicamentos que necesitaba para tratar enfermedades graves.

Su hijo, Edinson Rojas, relató que su madre llevaba meses enfrentando retrasos y obstáculos para acceder a sus tratamientos, pese a la urgencia de sus condiciones médicas.

“Ella era una paciente que tenía una condición y necesitaba medicamentos para el corazón, insuficiencia renal, insuficiencia hepática. Le venían tomando el pelo hace ya varios años, de que no le entregaban a tiempo las medicinas”, aseguró en entrevista con Noticias Caracol.

Según explicó, la última vez que Quintero recibió su tratamiento fue a finales de 2025, lo que marcó el inicio de un nuevo periodo de incertidumbre. “En diciembre fue la última dosis que le dieron. Desde diciembre hasta acá no le habían vuelto a dar medicinas”, afirmó el hombre.



El día de su fallecimiento, Cecilia Quintero había acudido al dispensario desde tempranas horas con la intención de reclamar no solo sus medicamentos, sino también insumos para su familia. En medio de su espera, denunció públicamente las demoras que enfrentaba desde meses atrás y las dificultades que encontraba cada vez que acudía al lugar.

Su hijo explicó que la situación médica de la familia era compleja. “Mi padrastro también tiene esa condición, es hipertenso, fue operado del corazón. Y mi hermano está en silla de ruedas desde hace muchos años, desafortunadamente por la violencia de este país. Son situaciones que son insoportables”, dijo.

Quintero era oriunda de Charalá, pero debido a sus problemas de salud se trasladó a vivir a Chinácota, donde las condiciones climáticas eran más favorables. Sin embargo, debía viajar regularmente a Cúcuta para cumplir con sus controles y reclamar sus fórmulas médicas.

Tras el fallecimiento, la familia asegura que no ha recibido comunicación directa por parte de la entidad encargada del suministro de los medicamentos. “Ninguno, ninguno. El único comunicado que sacaron fue por redes sociales, que estaban en investigación, pero usted sabe que eso nada pasa”, expresó Rojas.

Sobre las causas del deceso, el hijo indicó que aún no hay un dictamen oficial por parte de Medicina Legal. No obstante, señaló que las primeras hipótesis apuntan a una posible falla cardíaca. “No tengo esa información todavía, pero todo apunta a que fue un infarto”, manifestó.

Finalmente, Rojas pidió que las autoridades intervengan para esclarecer lo ocurrido y evitar que más familias enfrenten situaciones similares. “Ruego a las autoridades que se apersonen de la situación que está viviendo este país. No es solo mi madre, son miles de personas que están en esta situación y vemos que no hay soluciones”, concluyó.

La muerte de Cecilia Quintero ocurre en medio de crecientes denuncias sobre demoras en la entrega de medicamentos en distintas regiones, una problemática que sigue afectando a pacientes que dependen de tratamientos continuos para sobrevivir.