En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Colpensiones
Discurso de Donald Trump
Diana Ospina

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Habla hijo de mujer que murió esperando medicamentos: "En diciembre fue la última dosis"

Habla hijo de mujer que murió esperando medicamentos: "En diciembre fue la última dosis"

El hijo de Cecilia Quintero denunció que su madre no recibió medicamentos desde diciembre. La mujer murió en un dispensario de Cúcuta mientras reclamaba sus tratamientos.

Habla hijo de mujer que murió esperando medicamentos
La mujer era entrevista cuando se desmayó mientras reclamaba medicamentos.
Foto: Redes sociales y Noticias Caracol
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad