Emergencia económica
Colpensiones
Discurso de Donald Trump
Diana Ospina

Alejandro Char afirma que la Fórmula 1 en Barranquilla puede ser una realidad

El alcalde Alejandro Char aseguró que avanzan las gestiones para llevar la Fórmula 1 a Barranquilla y que el proyecto contemplaría un contrato por diez años si se concreta.

