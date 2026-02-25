Alejandro Char afirma que la Fórmula 1 en Barranquilla puede ser una realidad

En recientes declaraciones, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, aseguró que no solo mantiene la idea de llevar la Fórmula 1 a la ciudad, sino que las gestiones para concretar el circuito en la capital del Atlántico continúan avanzando. Una iniciativa que se viene gestionando desde hace unos años, y que, para él, cada vez está más cerca de la realidad.



La Fórmula 1 en Barranquilla sería por diez años

Char entregó dos datos relevantes sobre el proyecto: el primero, que, de concretarse, Barranquilla tendría la Fórmula 1 durante diez años; el segundo, que ya se está trabajando en el trazado y en el diseño de la carrera. El mandatario manifestó su confianza en quienes están a cargo del diseño y adelantó que el recorrido pasará por la Loma, donde estará el Movistar Arena y por la Aleta del Tiburón.

Además, señaló que, más allá de la infraestructura de la ciudad, se ha destacado el paisaje y la brisa como elementos que refuerzan la propuesta. Agregó que, dado que existen buenas posibilidades, espera que en este semestre pueda compartir la noticia de manera oficial.

Malecón del rio. X: Alejandro Char

Ya se está planeando el trazado del circuito

La campaña para que Barranquilla sea sede de una carrera de Fórmula 1 viene desde la alcaldía de Jaime Pumarejo. De hecho, el piloto colombiano Juan Pablo Montoya ha participado en las gestiones, que anteriormente no habían logrado concretarse. En diciembre pasado, Alejandro Char anunció que había reanudado la iniciativa, razón por la cual ahora presenta este avance.

La temporada 2026 de Fórmula 1 comenzará el próximo 6 de marzo. Actualmente, la competencia se desarrolla en distintas locaciones del mundo. Hay carreras en Melbourne, Australia; en Miami, Estados Unidos; en el Principado de Mónaco; en Las Vegas; y en Shanghái, China, entre otras sedes. Esta temporada estará marcada por nuevas reglas en la competencia y en la fabricación de los monoplazas.

