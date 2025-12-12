Vuelve a abrirse la posibilidad de recibir la Fórmula 1 en Barranquilla: esto se sabe

El sueño de albergar un Gran Premio de Fórmula 1 sigue vivo para Barranquilla, de acuerdo a las más recientes palabras del alcalde Alejandro Char, quien desde el Malecón del Río confirmó la reciente visita de una comisión designada por las directivas de la competición internacional para verificar la posibilidad de trazar un circuito en este corredor turístico cercano al río Magdalena.

Destacó el mandatario en medio de una entrevista con El Heraldo que las buenas noticias estarían próximas a llegar y que, a diferencia del pasado, ahora la posibilidad del proyecto no dependería de la autorización del Gobierno Nacional.

“En cualquier momento vendrán los Panamericanos y anunciaremos la Fórmula 1. Eso sigue. El mismo circuito, estuvieron aquí las personas hace unos días. Ellos habían venido en 2022 y se quedaron muy sorprendidos cuando Jaime (Pumarejo) los trajo. Los llamamos nuevamente y vinieron. Los tipos no podrían creer todo lo que había pasado en Barranquilla desde el 22 hasta ahora, fue hace 15 días”, dijo inicialmente.

“Lo lindo de esta buena noticia es que depende solamente de nosotros, osea no necesitamos el aval de la nación. Eso es bueno. Solo hay que ponerse de acuerdo. Hemos visto lo que está significando la Fórmula 1 para Miami (Estados Unidos), es una cosa impresionante los recursos que le entran a la ciudad. Estamos en esa línea”, agregó.



El alcalde Char sostuvo que a la comisión que visitó la ciudad le encantó “la loma alrededor del monumento de la Aleta del Tiburón” por la fuerza del río y la forma en la que esta ciudad le rinde homenaje al agua.

Del mismo modo, apuntó que Barranquilla “se redescubrió con sus cuerpos de agua, su mar, su gente, sus museos, sus espacios, su deporte” y tienen la experiencia para organizar grandes eventos, siendo muestra de ello la final única de la Copa Sudamericana que se dará en 2026.

Finalmente, hubo recomendaciones de mejora hacia las instalaciones del aeropuerto Ernesto Cortizzos, de la que Char mencionó que es hora que la ciudad tuviera una terminal aérea más cercana, que espera que las inversiones de Aerocivil se vean en un corto plazo y que desde el Distrito estaba dispuesto a administrarlo.

Hay que decir que en 2022 la cita estuvo a punto de concretarse para Barranquilla, siendo alcalde en ese entonces Jaime Pumarejo, sin embargo no hubo apoyo del presidente Gustavo Petro.