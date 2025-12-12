Latam habilitó cambios de vuelo gratuitos por cierre temporal del aeropuerto de Barranquilla

La aerolínea Latam informó que, tras un incidente que obligó al cierre de la pista y ha generado retrasos en la operación aérea del aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla, activó protecciones para mitigar las afectaciones a los pasajeros con vuelos programados desde o hacia Barranquilla este 12 de diciembre.

Entre las opciones habilitadas, los viajeros podrán realizar cambios de fecha o de vuelo hasta por siete días desde la fecha original, sin penalidades ni diferencia tarifaria, sujeto a disponibilidad en la misma cabina.

De igual forma, Latam permitirá modificar el origen o destino hacia aeropuertos cercanos como Cartagena o Santa Marta, sin costos adicionales.

Como medida adicional, la aerolínea indicó que “se creó un vuelo ida y regreso Bogotá–Cartagena para que las personas con vuelos afectados hacia o desde Barranquilla puedan optar por esta alternativa sin costo, mientras el aeropuerto permanezca cerrado”.