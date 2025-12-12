En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Aeropuerto Barranquilla
María Corina Machado
Donald Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Estos son los integrantes de la banda “PPP” responsables de desmanes en TransMilenio

Estos son los integrantes de la banda “PPP” responsables de desmanes en TransMilenio

El distrito identificó a 11 personas de una banda que según al parecer también opera en Medellín, Cali y Bucaramanga y son los responsables de los ataques a la fuerza pública y a buses de TransMilenio.

Publicidad

Publicidad

Publicidad