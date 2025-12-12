Estos son los integrantes de la banda “PPP” responsables de desmanes en TransMilenio

El alcalde de Bogotá confirmó lo adelantado por la Fiscalía sobre la desarticulación de la banda los “PPP” identificados de comerte los desmanes en TransMilenio y responsables de los ataques a policías y patrullas en medio de las manifestaciones a las afueras de la Universidad Nacional sobre la calle 26 y la carrera 30. El alcalde, en medio de una rueda de prensa, mostró los rostros de cada uno de los 11 implicados.

El primero fue alias alias ‘Salvatore’, líder de este movimiento; era el encargado de convocar los actos vandálicos y ordenar qué integrantes, así como de convocar, por medio de redes sociales los encuentros. Así mismo, estaría implicado en al menos 10 actos vandálicos ocurridos entre 2024 y 2025, incluyendo la quema de buses del SITP, daños a vehículos oficiales y a la estación Ciudad Universitaria de TransMilenio. También difundía en redes sociales los hechos violentos del movimiento al que pertenece y habría huido a Manta, Ecuador, el 17 de septiembre al enterarse de que era buscado por las autoridades.

En la lista continúan los personajes con los alias de ‘Tolima’, ‘Copete’ y ‘No Educado’ que eran los encargados de coordinar acciones violentas, incluyendo el transporte y uso de gasolina y explosivos. Para el caso de alias ‘Tolima’, es señalado de ser el que compraba explosivos en Medellín y enviaba encomiendas para evadir controles, y en 2024 le fueron hallados cerca de 1 kilo de material para fabricar papas bomba en universidades. ‘No Educado’ habría quemado un bus en 2024 y viajó a Chile en 2019 para entrenar a grupos radicales.

Otros integrantes, como ‘Chimoi’, ‘Topo’, ‘Chinche San’, ‘El Pri’, ‘Garu’, ‘83’ y ‘Slow’, fabricaban de forma artesanal los elementos peligrosos usados en los disturbios. Precisamente alias 'Garu' fue la persona que, al manipular una granada artesanal que explotó dentro del baño del salón de sociología, perdió tres dedos de su mano izquierda en la tarde del 11 de septiembre.



Entre tanto, el secretario de seguridad de Bogota, César Restrepo, confirmó que esta banda recibía financiación con dineros provenientes de Medellín, y que a la hora de realizar las diligencias de allanamiento, se puso en evidencia que había prendas alusivas a la “doctrina camilista” con colores rojo y negro, haciendo alusión al ELN.

“Son dispersadores de propaganda y usuarios de elementos que tienen colores rojo y negro, y promueven la doctrina camilista, lo cual, pues, no hay que ser muy informado para entender con qué organización criminal de este país están relacionados. Y un juez legaliza las capturas y les emite medida intramural, es decir, es decir, los deja en la cárcel. Así que este es un proceso absolutamente blindado.” Concluyó el secretario

Por otro lado, en 13 allanamientos en varias localidades de Bogotá se incautaron ropa usada en los ataques, un arma de letalidad reducida, pólvora, 13 celulares y cuatro computadores. Los involucrados tienen antecedentes en el SPOA y fueron imputados por delitos como terrorismo, concierto para delinquir, incendio agravado, fabricación y porte de explosivos, perturbación del transporte y daño en bien ajeno.