Comesaña, extécnico de Junior y Tolima analiza la final de liga: "Un partido muy bravo"

La final de la Liga Betplay 2025-II entre Junior y Deportes Tolima promete emociones fuertes, contrastes tácticos y un duelo de estilos que puede definir el título en pequeños detalles. Así lo analizó Julio Comesaña, extécnico de ambos clubes y quien en entrevista con Blog Deportivo dejó claro que los primeros 90 minutos en el estadio Metropolitano será “muy bravo, muy disputado”.

Esta final enfrenta al equipo más goleador del semestre contra uno de los más sólidos en defensa. Junior llega tras marcar ocho goles en los cuadrangulares y acumular 43 tantos en todo el torneo. Tolima, en cambio, solo recibió un gol en seis partidos de esa fase final, una cifra que refleja su orden y disciplina táctica.

"Tolima va a hacer un partido bien interesante, porque Tolima defiende bien y ataca, digo yo, de manera que casi siempre hace un gol y después se torna muy difícil, va a ser un partido muy bravo, muy disputado y son dos equipos que son diferentes y que han hecho mérito para estar donde están", dijo el uruaguayo.

Para el técnico uruguayo, la clave está en el tipo de plantel que tiene cada equipo. Junior, explica, ha encontrado una estabilidad futbolística apoyada en las características individuales de sus jugadores ofensivos: “Cualquier jugador de adelante puede sacarse dos o tres rivales y generar una jugada de gol”, afirmó.



Tolima, por su parte, Comesaña lo define como un equipo con una estructura clara, en el que los futbolistas están convencidos de lo que deben hacer en función del colectivo. Defiende bien y ataca con inteligencia: “Hace un partido bien interesante, porque defiende bien y cuando marca se torna muy complicado”, subrayó.

Junior y Tolima jugarán la final de la liga del segundo semestre del 2025 Fotos: Blu Radio, Junior y Tolima

En su análisis del Junior actual, Comesaña destacó una mejora evidente en el equilibrio defensivo, especialmente en la transición tras pérdida con el papel que cumple el volante Guillermo Celis, quien es duda para esta final de ida. Asimismo, realizó un capítulo especial hacia Teófilo Gutiérrez, pues cambia el ambiente del partido: “Cuando entra Teófilo hay una sensación de que algo bueno va a pasar. La gente se vuelca con el equipo y eso también juega”, agregó.

Finalmente, el extécnico valoró el trabajo de Lucas González, resaltando su evolución como entrenador y el aprendizaje que ha tenido con el paso del tiempo y la experiencia internacional, por ejemplo, en Argentina

Esta final del fútbol colombiano la podrá seguir en vivo este 12 de diciembre desde las 8:00 de la noche en el canal oficial de YouTube de Blu Radio.