El "golpe" que recibió el Tolima antes de la final contra Junior y que nadie esperaba

A menos de 24 horas del primer partido de la final del fútbol colombiano, el Deportes Tolima enfrenta un episodio inesperado que ha generado inquietud en su entorno deportivo y administrativo. Mientras el equipo se concentra para disputar los primeros 90 minutos del título ante Junior, funcionarios del Ministerio del Trabajo irrumpieron desde tempranas horas de este jueves, 11 de diciembre, en las sedes administrativa y deportiva del club vinotinto y oro.

De acuerdo con el informe revelado por Javier Hernández Bonnet en Blog Deportivo, la presencia del MinTrabajo comenzó alrededor de las 8:00 de la mañana y se ha extendido durante toda la jornada. Por ahora, ni siquiera fuentes internas del club tienen claridad total sobre el alcance de la diligencia.

Hernández Bonnet señaló que solo se conocen “pequeños detalles” del operativo. Sin embargo, dejó entrever que este movimiento podría marcar el inicio de un pulso mayor entre el Ministerio del Trabajo y los clubes del fútbol profesional colombiano. El trasfondo, según explicó, sería el desencuentro reciente entre el Gobierno y la dirigencia de la Dimayor, luego de que los directivos del balompié nacional decidieran no firmar un acuerdo previamente trabajado gracias a la mediación del ministerio y Acolfutpro, el sindicato de futbolistas.

Jugador del Deportes Tolima X: @cdtolima

Para el director de Blog Deportivo, esta visita al Tolima podría ser el primer capítulo de una revisión exhaustiva a todos los clubes y que, según estimó, podría generar serios problemas para al menos la mitad de los equipos del FPC.



“No sé por qué escogieron al Tolima de primero… pero sí es, de cierta manera, inoportuno antes de jugar una final tenerse que enfrentar a un conflicto de esta magnitud”, expresó el periodista.

La diligencia mantiene en incertidumbre a los directivos y al cuerpo técnico, que intentan concentrarse en lo deportivo mientras se desarrollan los procedimientos oficiales.