Denuncian incumplimiento de Dimayor antes de la final de la liga entre Junior y Tolima

A pocos días de disputarse la final ida de la Liga BetPlay entre Junior de Barranquilla y Deportes Tolima, Acolfutpro realizó una grave denuncia sobre un incumplimiento que realizó la Dimayor.

De acuerdo con el comunicado publicado por el sindicato de futbolistas profesionales, hay un presunto incumplimiento de los acuerdos sobre el descanso y las condiciones laborales de los jugadores.



¿Qué incumplió la Dimayor antes de la final?

Acolfutpro cuestionó directamente el calendario oficial para el cierre de la temporada 2025. Aseguró que la Dimayor ratificó un incumplimiento “arbitrario” del acuerdo colectivo firmado ante el Ministerio de Trabajo el pasado 22 de enero, en el que se establecía que todas las competiciones profesionales debían concluir, como máximo, el 14 de diciembre de 2025. No obstante, las finales de liga y copa fueron programadas para el 16 y 17 de diciembre, respectivamente.

El gremio de jugadores advirtió que esta decisión afecta de manera directa la salud física y mental de los futbolistas, al reducir de forma obligatoria el periodo de vacaciones y de preparación para la temporada siguiente. A esto se suma que el inicio del campeonato 2026 fue fijado para el 17 de enero, lo que —según la denuncia— impide a los clubes realizar una pretemporada adecuada y eleva el riesgo de lesiones, especialmente en los equipos que disputan instancias finales.

En el comunicado, Acolfutpro también señaló posibles vulneraciones a la legislación laboral vigente, como el derecho a 15 días hábiles consecutivos de vacaciones, contemplado en el artículo 186 del Código Sustantivo del Trabajo, y el artículo 187, que exige al empleador definir con anticipación la fecha de disfrute de estas. Asimismo, alertó sobre el desconocimiento del descanso semanal remunerado y de la jornada máxima de trabajo de 44 horas, debido a un calendario que, aseguran, no garantiza los tiempos mínimos de recuperación ni el espacio para la vida familiar.



Por el momento, la Dimayor no se ha pronunciado sobre el señalamiento de Acolfutpro y, por ahora, la programación de las finales de liga y copa se mantienen.