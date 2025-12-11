Encontraron cuerpos de dos hombres que intentaron incinerar en corregimiento de Medellín

Autoridades policiales y judiciales en Medellín están tras la pista de un macabro hecho que ha generado consternación en el corregimiento de Altavista, suroccidente de la ciudad.

En una zona boscosa conocida como la Isla y cerca a una quebrada fueron hallados en las últimas horas por la comunidad los cuerpos sin vida de dos hombres que tendrían entre 25 y 35 años de edad.

Tras el reporte a la policía y la inspección del sector, se pudo determinar que ambos cuerpos con escasos metros de distancia tenían la cabeza cubierta con una bolsa negra y signos evidentes de exposición al fuego que afectó alguna de sus extremidades y la ropa que llevaban puesta, lo que indica que los habrían intentado calcinar.

El general Wiliam Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá indicó que será el CTI de la Fiscalía y Medicina Legal las entidades encargadas de determinar las circunstancias de lo ocurrido y su plena identificación.



"La inspección técnica a los cuerpos y la recolección de los elementos materiales probatorios fueron asumidas por el Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía General de la Nación. La Policía Nacional continúa apoyando las labores de investigación y articulando capacidades con la Fiscalía para avanzar en el esclarecimiento de este hecho", declaró Castaño.

Según datos de la Secretaría de Seguridad del distrito, con este caso ya serían 306 las muertes violentas en lo corrido del año en la ciudad de Medellín, de las cuales ocho registros se han reportado en el corregimiento de Altavista.