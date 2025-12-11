¿Decreto para limitar subsidios a pensiones? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 10 de diciembre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 11 de diciembre de 2025:



Manuel Superville, coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos , dio detalles del futuro de Nicolás Maduro.

Andrés Velasco, presidente de Asofondos, se pronunció del decreto que prepara el Gobierno para limitar los subsidios que permiten completar las pensiones de salario mínimo en el régimen privado.

Diego Gil, director de Fecoer, se refirió al aumento desde 2022 de los pacientes fallecidos por enfermedades raras.

Víctor Muñoz, Fundador de Guarumo, profundizó acerca de las consultas interpartidistas de marzo.

Nadia Blel, senadora de la República, habló de su renuncia a la presidencia del Partido Conservador

Escuche el programa completo aquí: