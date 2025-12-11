¿Decreto para limitar subsidios a pensiones? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 10 de diciembre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 11 de diciembre de 2025:
- Manuel Superville, coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos, dio detalles del futuro de Nicolás Maduro.
- Andrés Velasco, presidente de Asofondos, se pronunció del decreto que prepara el Gobierno para limitar los subsidios que permiten completar las pensiones de salario mínimo en el régimen privado.
- Diego Gil, director de Fecoer, se refirió al aumento desde 2022 de los pacientes fallecidos por enfermedades raras.
- Víctor Muñoz, Fundador de Guarumo, profundizó acerca de las consultas interpartidistas de marzo.
- Nadia Blel, senadora de la República, habló de su renuncia a la presidencia del Partido Conservador
Escuche el programa completo aquí: