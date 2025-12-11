Petro da vía libre a extradición de alias 'Pipe Tuluá', máximo cabecilla de La Inmaculada

Se oficializó la entrega a la justicia de Estados Unidos de Andrés Felipe Marín Silva, conocido en el mundo criminal como alias ‘Pipe Tuluá’, señalado como el máximo cabecilla de la organización delincuencial ‘La Inmaculada’, que opera principalmente en el Valle del Cauca.

A través de una resolución ejecutiva firmada el pasado 4 de diciembre de 2025 por el presidente Gustavo Petro y el ministro de Justicia encargado, Roberto Andrés Idárraga, se concedió la extradición del ciudadano colombiano para que comparezca a juicio ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas.



Los cargos de 'Pipe Tuluá'

Según el documento oficial, alias ‘Pipe Tuluá’ es requerido por las autoridades norteamericanas por tres cargos específicos relacionados con el tráfico de estupefacientes, sustentados en una acusación dictada el 11 de septiembre de 2024:



Concierto para distribuir y poseer con la intención de distribuir cocaína.

Concierto para traficar y distribuir cocaína con el conocimiento de que sería importada ilícitamente a los Estados Unidos.

con el conocimiento de que sería importada ilícitamente a los Estados Unidos. Fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de cocaína con la intención y motivos razonables para creer que la droga ingresaría a suelo norteamericano.

Petro autoriza extradición de alias 'Pipe' Tuluá' Foto: suministrada

Un punto clave de la decisión del Ejecutivo es lo estipulado en el Artículo 2 de la resolución, donde se ordena "no diferir la entrega" de Marín Silva. Esto significa que, a pesar de las condenas y procesos penales que tiene vigentes en Colombia, su traslado a Estados Unidos es prioritario y se debe ejecutar de inmediato.

No obstante, el Gobierno advierte al Estado requirente que, una vez el cabecilla de ‘La Inmaculada’ cumpla su condena en el exterior o cese el motivo de su detención, "deberá regresar a Colombia" para comparecer ante los jueces nacionales y responder por los delitos cometidos en el país.