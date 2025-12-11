En vivo
Petro da vía libre a extradición de alias 'Pipe Tuluá', máximo cabecilla de La Inmaculada

Petro da vía libre a extradición de alias 'Pipe Tuluá', máximo cabecilla de La Inmaculada

El Gobierno adviertió que, una vez el cabecilla de ‘La Inmaculada’ cumpla su condena en el exterior, "deberá regresar a Colombia" para comparecer ante los jueces nacionales.

