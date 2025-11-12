En vivo
Refuerzan seguridad en Tuluá tras aval para extradición a Estados Unidos de ‘Pipe Tuluá’

Habrá controles en las entradas y salidas con presencia de la Policía y el Ejército para prevenir posibles alteraciones del orden público, por aval de extradición del cabecilla de la "La Inmaculada".

Hay presencia de la fuerza pública en Tuluá para prevenir alteraciones del orden público.
Gobernación del Valle
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de nov, 2025

