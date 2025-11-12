Refuerzan seguridad en Tuluá tras aval para extradición a Estados Unidos de ‘Pipe Tuluá’

Autoridades en el Valle reforzaron las medidas de seguridad en Tuluá para prevenir posibles alteraciones del orden público, luego de que la Corte Suprema de Justicia avalara la extradición de alias ‘Pipe Tuluá’, cabecilla de la banda La Inmaculada, quien actualmente está detenido en Bogotá.

Guillermo Londoño, secretario de Seguridad y Convivencia del departamento, señaló que también reforzará la articulación no solo con la Fuerza Pública, sino con la Alcaldía de Tuluá, para reducir los riesgos de posibles hechos que afecten la tranquilidad de los habitantes de ese municipio.

“La gobernadora Dilian Francisca Toro ha ordenado un despliegue institucional de nuestras capacidades. Allí vamos a fortalecer los ingresos y las salidas del municipio, por supuesto, también con presencia institucional de nuestra Policía Nacional y del Ejército”, afirmó Londoño.

Asimismo, se reforzará el monitoreo a través del Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad (CGES), ubicado en Buga, para reaccionar de manera inmediata con la Fuerza Pública. A esto se suma la estrategia Corredores Seguros, donde habrá presencia de hombres del Ejército y la Policía en las diferentes vías aledañas a Tuluá.



“Vamos a estar haciendo mayor presencia con nuestra capacidad tecnológica, también a monitorear todo lo que ocurre en el municipio, pero, sobre todo, queremos decirles a todos los tulueños que estamos presentes, que la gobernadora Dilian Francisca Toro está al frente de la seguridad y que esperamos que todo transcurra con tranquilidad y normalidad”, explicó el funcionario.

Recordemos que Andrés Felipe Marín Silva es conocido con el alias ‘Pipe Tuluá’, señalado como el máximo cabecilla de la banda criminal La Inmaculada, que delinque principalmente en Tuluá y otras poblaciones del departamento del Valle, y quien, a pesar de estar privado de la libertad, continúa operando su organización desde prisión. Es señalado como responsable de diferentes delitos y hechos violentos.