Linchamiento en Bogotá
Armando Benedetti
Taxista ebrio
Portaaviones de EEUU

Blu Radio  / Judicial  / Corte Suprema da luz verde a extradición de 'Pipe Tuluá' hacia los Estados Unidos

Corte Suprema da luz verde a extradición de 'Pipe Tuluá' hacia los Estados Unidos

La Sala Penal del alto tribunal emitió concepto favorable sobre el pedido de extradición del Gobierno de EE. UU. del líder de la peligrosa banda la inmaculada. La última palabra la tendrá el presidente Gustavo Petro.

