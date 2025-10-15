Corte cierra la puerta a pruebas que pidió abogado de 'Pipe Tuluá' para evitar su extradición

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión que negó varias de las pruebas solicitadas por el abogado de Andrés Felipe Marín, conocido con el alias de ‘Pipe Tuluá’, líder de la peligrosa banda La Inmaculada, quien fue pedido en extradición por el Gobierno de los Estados Unidos. A alias ‘Pipe Tuluá’ se le atribuyen los delitos de tráfico de drogas ilícitas y concierto para delinquir.

En este caso, la defensa de alias ‘Pipe Tuluá’ había interpuesto un recurso de reposición, alegando la necesidad de nuevas pruebas para verificar la identidad del requerido y garantizar su derecho a la dignidad humana.

Concretamente, su defensa pidió varios oficios a la Sijín para verificar la identidad de ‘Pipe Tuluá’, argumentando un posible caso de homonimia.

Corte Suprema de Justicia. Foto: Corte Suprema

La Corte Suprema de Justicia cierra entonces la puerta a estas pruebas, lo que en la práctica significa que muy pronto se conocerá si el alto tribunal da o no vía libre a la extradición de ‘Pipe Tuluá’ hacia los Estados Unidos.



Él fue capturado en junio y está pedido por una corte de Texas, que lo acusa de integrar una red de narcotráfico.

La última palabra sobre su extradición la tendrá el Gobierno Nacional, pues la Corte Suprema solo emite un concepto sobre el trámite.