Juez solicita respuesta al Inpec por no trasladar a alias ‘Pipe Tuluá’ a La Picota

Un juez segundo promiscuo del circuito de Villanueva, en La Guajira, emitió una nueva medida para las directivas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) por el incumplimiento del fallo de tutela que solicitaba el traslado de Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’, a la cárcel La Picota de Bogotá.

De acuerdo con el fallo de tutela emitido el pasado 24 de septiembre, el traslado debía cumplirse en un plazo máximo de 48 horas. Sin embargo, Marín Silva, señalado como jefe de la estructura criminal La Inmaculada y con solicitud de extradición hacia Estados Unidos por narcotráfico, sigue recluido en la estación de Policía de Los Mártires en Bogotá.

El despacho judicial requirió que el Inpec y la Policía Nacional certifiquen quiénes eran los funcionarios encargados de ejecutar la orden, con nombres, cargos y datos de contacto. El auto advierte que de no informar las razones por las cuales aún no han dado complimiento a la orden y persistir el incumplimiento, los responsables podrían enfrentar sanciones, multas o arrestos por fraude a resolución judicial.

El argumento inicial del accionante y representante de alias ‘Pipe Tuluá, alegaba que Marín se encontraba en condiciones indignas en la estación de Policía y solicitaba su reclusión en un establecimiento penitenciario formal para garantizar sus derechos fundamentales a la vida, integridad y dignidad humana.



En el mes de junio de 2025, el director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, explicó que el traslado desde La Picota y la reclusión en la estación policial se concretó argumentando que el aislamiento es el único mecanismo efectivo para controlar las acciones y amenazas de alias ‘Pipe Tuluá’.

El oficial también denunció que, tras este traslado, funcionarios penitenciarios han sido blanco de amenazas. Según Gutiérrez, circularon panfletos en los que grupos delincuenciales declararon “objetivo militar” al personal del Inpec.

Alias ‘Pipe Tuluá’ cumple condena por homicidios, extorsiones, secuestros y múltiples hostigamientos contra guardianes del Inpec. Su rol como líder de La Inmaculada lo mantiene bajo la lupa de las autoridades nacionales e internacionales, que consideran su extradición a Estados Unidos un paso clave en la lucha contra el narcotráfico.

