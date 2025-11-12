En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Linchamiento en Bogotá
Armando Benedetti
Taxista ebrio
Portaaviones de EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Inpec refuerza medidas de seguridad tras aval de extradición de alias ‘Pipe Tuluá’

Inpec refuerza medidas de seguridad tras aval de extradición de alias ‘Pipe Tuluá’

El coronel Gutiérrez explicó que se están implementando recomendaciones para proteger a los funcionarios de posibles amenazas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad