Inpec refuerza medidas de seguridad tras aval de extradición de alias ‘Pipe Tuluá’

El director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), coronel Daniel Gutiérrez, confirmó que la entidad adoptó medidas especiales de seguridad ante posibles riesgos, luego de que la Corte Suprema de Justicia avalara la extradición de alias ‘Pipe Tuluá’.

El coronel Gutiérrez explicó que se están implementando recomendaciones para proteger a los funcionarios, debido a las intenciones de grupos criminales de atentar contra trabajadores del Inpec, especialmente tras los recientes ataques registrados en distintas cárceles del país.

“Cada mes se están extraditando alrededor de 30 a 40 personas, el 90 % hacia Estados Unidos. Por ahora seguimos a la espera de una decisión del Gobierno”, señaló el director.

Respecto a la situación de Pipe Tuluá, Gutiérrez precisó que el detenido permanece recluido en la estación de Policía de Mártires, bajo custodia de la Policía Nacional, y que se mantiene la vigilancia ante cualquier eventualidad.



“Estamos atentos a cualquier situación que se quiera presentar porque el Tribunal autorizó que continuara en esa privación de libertad en esa estación, entendiendo las condiciones de seguridad”, afirmó.

Corte Suprema de Justicia. Foto: Corte Suprema

El director del Inpec advirtió que los riesgos son permanentes tanto para los funcionarios penitenciarios como para las personas privadas de la libertad.

“Las amenazas continúan; este año tenemos alrededor de 300 amenazas contra los funcionarios. Sin embargo, estamos trabajando articuladamente con la Fiscalía, la Policía y la UNP para salvaguardar la vida de los trabajadores”, explicó.

Sobre la reciente fuga de Nelson Ocampo Morales, condenado a 33 años de prisión por el asesinato de la patrullera Paula Cristina Ortega Córdoba, desde la cárcel de máxima seguridad de Cómbita (Boyacá), el coronel Gutiérrez informó que se coordinan esfuerzos con la Policía Nacional y las unidades de investigación criminal e inteligencia para su recaptura.

Añadió que ya se adelantan investigaciones internas dentro del Inpec para determinar si hubo fallas en el servicio y las circunstancias que permitieron la evasión.