Entrevista Álvaro Uribe
María Corina Machado
Caribe
Donald Trump
Salario mínimo

Procuraduría pide absolver a Aida Victoria Merlano por fuga de su mamá en 2019

Procuraduría pide absolver a Aida Victoria Merlano por fuga de su mamá en 2019

Miguel Ángel del Río, abogado de la influenciadora, se jugó su última carta exponiendo el recurso con el que pretende tumbar la condena proferida a 13 años de cárcel por haberle ayudado a su mamá a fugarse.

