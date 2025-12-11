Procuraduría pide absolver a Aida Victoria Merlano por fuga de su mamá en 2019

El abogado de la influenciadora Aida Victoria Merlano expuso su recurso de casación en la Corte Suprema de Justicia con el que pretende tumbar la condena de 13 años de prisión conta Merlano Manzaneda. Allí, las posturas de la Fiscalía y la Procuraduría fueron contrarias

Ante los magistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Miguel Ángel del Río, quien es el abogado de la influenciadora Aida Victoria Merlano, se jugó su última carta exponiendo el recurso con el que pretende tumbar la condena proferida por el Tribunal Superior de Bogotá a 13 años de cárcel por haberle ayudado a su mamá a fugarse de un consultorio odontológico en 2019.

En ese sentido, la defensa de Merlano pidió a la Corte que se case la sentencia en su contra lo que en la práctica significa tumbar las condenas de primera y segunda instancia donde la influenciadora resultó condenada. Para el abogado, hubo errores a la hora de condenar a Aida Victoria.

La postura de la Fiscalía frente a uno de los delitos que se le endilgan a la influenciadora fue clara para el ente acusador. Se logró acreditar que Aida Victoria Merlano "utilizó a su hermano, un joven de 17 años, para el delito de fuga de presos".



Hernando Barreto, fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia en este proceso explicó que aún y cuando el hermano de Aida Victoria, quien para la época (2019) tenía 17 años, hubiera obrado con voluntad el hecho de que la influenciadora lo hubiera hecho presuntamente participe de la acción, "se hace acreedor a la sanción prevista penal".

Una postura distinta tuvo la Procuraduría General de la Nación, quien pidió absolver a la infliuenciadora o reajustar la pena en favor de la influenciadora.

“El fallo impugnado sí debería casarse y proferirse fallo de reemplazo de sentido absolutorio en favor de Aida Victoria Merlano Manzaneda. De no ser de recibo las anteriores reflexiones, solicitamos respetuosamente a la Sala que case parcialmente la sentencia recurrida para que se declare la extinción de la acción penal por el delito de fuga de presos en calidad de cómplice atribuido, y se proceda al reajuste punitivo en favor de la acusada, que ello supone”, Procuraduría sobre el caso de la influenciadora Aida Victoria Merlano", solicitó Jaime Gutierrez Millán procurador delegado.

La excongresista que protagonizó la cinematográfica fuga logró un preacuerdo con la justicia.

Fue condenada a tres años y seis meses de prisión tras fugarse de un consultorio odontólógico en Bogotá en 2019. La exparlamentaria estuvo mucho tiempo en Venezuela y ya está detenida de nuevo en territorio colombiano.

La decisión fue adoptada por la juez 18 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, quien avaló el preacuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y la excongresista por el delito de fuga de presos, en esa misma diligencia, le fue negado el beneficio de casa por cárcel a Merlano Rebolledo.