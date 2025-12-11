¿El Centro Democrático no irá a las consultas de marzo? Mañanas Blu, jueves, 11 de diciembre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 11 de diciembre de 2025:
- Álvaro Uribe, expresidente de la República, se refirió a la candidatura presidencial del Centro Democrático y las consultas de marzo.
- Antonio Ledezma, líder opositor venezolano, dr pronunció del Premio Nobel de Paz a María Corina Machado y su llegada a Noruega.
- Daniel García, director del IDRD, dio detalles de la ciclovía nocturna que se desarrollará hoy en Bogotá.
- Marianela Cabrera, jueza de Florencia, habló del pliego de cargos en su contra que resolvió formular la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Caquetá.
