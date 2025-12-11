Daniel Palacios, Vicky Dávila y Aníbal Gaviria entregaron firmas a la Registraduría

Este jueves los precandidatos presidenciales Daniel Palacios, Vicky Dávila y Aníbla Gaviria entregaron sus firmas ante la Registraduría.

Cada uno de ellos estuvo realizando este proceso durante algunos meses para poder inscribirse como candidatos a la Presidencia para el 2026.

El exministro del Interior Daniel Palacios entregó 1.3 millones de firmas y aseguró que ya llegó el momento para lograr la unión que permita realizar una consulta el 8 de marzo.

“Ya llegamos al momento en donde quienes quieren ir a una consulta lo han expresado y quienes no quieren ir a una consulta ya lo han dicho. Porque aquí muchos han hablado de unión pero en el momento de la unión huyen y no se quedan en la unión. El mensaje tiene que ser que es ya”, aseguró Daniel Palacios.



Por su parte, la precandidata Vicky Dávila entregó 1.3 millones de firmas y se refirió a la posibilidad de elegir al candidato de la oposición por medio de una encuesta, una idea planteada por el expresidente Álvaro Uribe.

“Yo le insisto en la consulta, le insisto en que no desista. Y le insisto en que nos de esa oportunidad a quienes llegamos por primera vez a la arena política, a quienes están luchando dentro del Centro Democrático, esas tres mujeres tan valientes, a Juan Carlos Pinzón a todo este grupo tan valeroso, David Luna, Aníibal Gaviria, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Daniel Palacios y todos. No quiero dejar a ninguno por fuera”, agregó Vicky Dávila.

Colombianos valientes….

Nuestro movimiento ciudadano es una realidad. El movimiento valientes, existe, y es de carne y hueso. Hoy entregamos 1.300.000 mil firmas con la frente en alto, sin estridencias.



¡Dios les pague! Los valientes, que somos millones, vamos a recuperar a… pic.twitter.com/qXys1LYnld — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) December 11, 2025

Por su parte, el exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria presentó 1.600.000 firmas. Además a Gaviria lo acompañaron los también precandidatos David Luna y Mauricio Cárdenas. Gaviria aseguró que la alianza que se busca para el 2026 no puede ser con los extremos, ni de izquierda ni de derecha.

“Lo que nosotros hemos hecho, y lo que continuaremos haciendo, es buscando una candidatura que surja de una unión, de un colectivo de varios candidatos para que de allí, como tiene que ser la democracia, los colombianos escojan y el que salga de ahí será respaldado por los otros para ir a la primera vuelta y a la Presidencia”, dijo Gaviria.