Daniel Palacios: "El primer paso para rescatar a Colombia es derrotar al petrismo"

En medio del clima preelectoral que comienza a tomar forma en el país, el exministro del Interior Daniel Palacios avanza en su aspiración presidencial a través del movimiento Rescatemos a Colombia.

En entevista en El Radar, Palacios explicó los motivos que lo llevaron a buscar firmas para inscribirse como candidato y delineó los pilares de su propuesta política, marcada por un fuerte discurso de seguridad, institucionalidad y reducción del costo de vida.

Palacios, quien asegura haber superado ya el millón de firmas, afirma que Colombia atraviesa “su momento más difícil” y que su generación no puede permanecer pasiva ante la situación actual.

“No podemos quedarnos sentados cuando el país está atravesando por su momento más difícil; la salud la están destruyendo, la seguridad está deteriorada y entregada a los criminales”, declaró. Según él, su movimiento nace para “rescatar” al país de un deterioro institucional y económico que atribuye directamente al gobierno del presidente Gustavo Petro.



Aunque reconoce que “el primer paso es derrotar al petrismo”, insiste en que su campaña no se limitará al antipetrismo. “Si ese es el único propósito, nos quedamos cortos. Hay que derrotar la delincuencia, bajar el costo de vida y acabar la política del odio”, afirmó, señalando que los colombianos exigen soluciones concretas más allá de la polarización.

Frente a la posibilidad de alianzas, Palacios asegura estar abierto a construir una coalición amplia, pero con límites claros. “Aquí no puede haber ningún tipo de alianza con el petrismo ni con quienes justifican a los delincuentes”, dijo. En contraste, se mostró dispuesto a conversar con otros sectores que compartan su visión de defensa institucional y libre mercado, mencionando contactos con figuras como Vicky Dávila, David Luna y Mauricio Cárdenas.

Consultado sobre su distancia del Centro Democrático, partido con el que construyó la mayor parte de su carrera política, Palacios explicó que optó por una candidatura independiente. “Hoy el país no puede estar atrapado por un partido. El que piensa distinto no es el enemigo; el único enemigo es el que está por fuera de la ley”, afirmó, apelando a un liderazgo que genere consensos.

De llegar al poder, sus prioridades serían claras: restaurar la seguridad, rescatar el sistema de salud, reducir impuestos y garantizar la independencia de los poderes públicos. “Colombia necesita un presidente con capacidad, conocimiento, coherencia, convicción y cojones”, concluyó.

Con la inscripción oficial prevista antes del 17 de diciembre, Palacios se perfila como una de las voces más fuertes del sector opositor en la carrera hacia 2026.