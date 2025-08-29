Cabal, Vicky Dávila y otras mujeres que le suenan a De la Espriella como fórmula vicepresidencial

El precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, representante del movimiento Salvación Nacional, confirmó en entrevista con Mañanas Blu con Camila Zuluaga que contempla a varias mujeres como posibles fórmulas vicepresidenciales. Entre los nombres que mencionó se encuentran la senadora María Fernanda Cabal, la congresista Paloma Valencia, la representante Lina María Garrido y la periodista Vicky Dávila.

Aunque aclaró que aún es temprano para tomar una decisión definitiva, De la Espriella aseguró que busca en su acompañante de campaña no solo un complemento político, sino un perfil que defienda principios y valores alineados con su proyecto presidencial.

“A mí me encantaría Lina, como me encantaría otra gente que está en el partidor. Cabal, Paloma Valencia, también por supuesto. Paola, alguien maravillosa. No es por el hecho de que sea mujer, sino porque represente dignamente el alma de la colombianidad”, afirmó.



Lina María Garrido, la aliada más cercana

Durante la conversación, los periodistas le recordaron al abogado su cercanía con la congresista araucana Lina María Garrido, con quien ha mostrado afinidad en redes sociales. El precandidato no dudó en elogiarla:

“Admiro profundamente a Lina, esa mujer maravillosa, esa guerrera araucana”, sostuvo.Si bien no confirmó que ella sea su fórmula definitiva, sí dejó entrever que Garrido representa el tipo de liderazgo femenino que busca para fortalecer su aspiración presidencial.

María Fernanda Cabal y Paloma Valencia en el radar

De la Espriella también mencionó a María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, dos de las figuras más visibles de la derecha colombiana. Ambas, con amplia trayectoria legislativa y proyección política, serían cartas que aportarían experiencia y respaldo dentro de sectores conservadores.

El precandidato señaló que no se trata únicamente de sumar un nombre, sino de encontrar a alguien con firmeza y coherencia ideológica. “No es solo por la condición de mujer, sino porque sea aguerrida y valiente”, enfatizó.

¿Una periodista como vicepresidenta?

Uno de los momentos llamativos de la entrevista fue cuando los periodistas le preguntaron si la comunicadora Vicky Dávila podría ser su compañera de fórmula, a pesar de los roces que han tenido en debates pasados. De la Espriella respondió con cortesía y dejó abierta la puerta: “Vicky es una mujer extraordinaria, valiente, una gran periodista y podría ser una buena fórmula también. Siempre respeto y consideración con las mujeres”.

Su postura frente a otros partidos

Consultado sobre posibles alianzas con sectores de izquierda, De la Espriella fue tajante al marcar distancia. Su rechazo más fuerte lo expresó hacia la alcaldesa de Bogotá, Claudia López:

“Si a mí me dicen que tengo que hacer alianza con Claudia López para ganar, yo prefiero bajar al sepulcro. Prefiero tirarme a un pozo profundo con leones”.Sin embargo, con otros líderes como Sergio Fajardo fue más conciliador, aunque crítico: “A Sergio le falta swing y vacilón, pero es un hombre honorable, correcto y decente”.

“Soy el tigre que ruge”: seguridad y liderazgo

En el cierre de la entrevista, De la Espriella utilizó un tono épico para describir su candidatura.

“Yo soy el tigre que ruge y que muerde. Vine a darle seguridad a Colombia, prosperidad económica, a caerle a los bandidos con manos de hierro y abrazar con el alma a la gente que trabaja todos los días”.

El precandidato destacó que está financiando su campaña con recursos propios y pidió a los ciudadanos sumarse mediante la recolección de firmas en la plataforma Defensores de la Patria.

