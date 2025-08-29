El precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, aspirante por el movimiento Defensores de la Patria y avalado por Salvación Nacional, aseguró en entrevista con Mañanas Blu que de llegar a la Casa de Nariño rompería cualquier vínculo con regímenes autoritarios de la región.

“En mi gobierno no va a haber relaciones con Venezuela de ninguna clase, no va a haber relaciones con Nicaragua, no va a haber relaciones con Cuba ni con ninguna tiranía en el mundo”, afirmó de manera categórica.

Con este anuncio, el abogado y ahora candidato fortalece un discurso marcado por la defensa de valores democráticos y por la crítica frontal al gobierno de Gustavo Petro, a quien acusa de haber sumido al país en una crisis económica, institucional y de seguridad.

La unión es algo que se predica mucho entre los integrantes de la oposición pero que poco se aplica. Mientras tanto los criminales alrededor de los marxistas del Pacto Histórico trabajan coordinados con nuestros recursos.



Relación con Venezuela: ruptura total

El tema internacional fue uno de los más polémicos de la entrevista. De la Espriella, quien en el pasado ejerció como abogado de Alex Saab, descartó cualquier posibilidad de acercamiento con el régimen de Nicolás Maduro.

“No se puede tener relaciones con una tiranía, porque cualquier tipo de relación con una tiranía termina mal. Lo que hay que pensar es en un plan especial para las zonas de frontera, pero sin reconocer a ese gobierno”, sentenció.

El precandidato subrayó que su prioridad será la reconstrucción económica de las regiones limítrofes afectadas por el cierre y la crisis migratoria.

Tres millones de firmas como meta política

De la Espriella insistió en que su candidatura no dependerá de alianzas burocráticas, sino de un respaldo ciudadano masivo. “Mi candidatura va a ser inscrita con la ayuda de Dios y el apoyo de mis compatriotas por el movimiento Defensores de la Patria con más de 3 millones de firmas”, señaló.

Aunque la ley electoral exige un mínimo de 600 mil firmas, el precandidato aseguró que superará con creces ese número. “Lo fácil se lo dejo a los demás. Yo quiero hacerlo difícil, por eso voy por encima de lo que pide la norma”, enfatizó.

Alianzas con Salvación Nacional y el Centro Democrático

El exabogado recalcó que comparte principios con movimientos políticos de corte conservador y de derecha. Recordó que Enrique Gómez Martínez, de Salvación Nacional, asumirá como jefe de debate en su campaña.

“Salvación Nacional me representa y yo represento a Salvación Nacional, como también el ideario del Centro Democrático. Aquí no se trata de acuerdos políticos sino de principios y valores fundacionales”, dijo De la Espriella.

Estos valores, aseguró, giran en torno a la defensa de la familia, la fe en Dios, la lucha contra la criminalidad, el empoderamiento de la fuerza pública y la necesidad de reconstruir el sistema de salud.

Propuestas económicas: recortar el gasto y atraer inversión

Ante los cuestionamientos sobre sus propuestas económicas, el precandidato aseguró que su modelo se inspira en la lógica del sector privado. “En el sector privado, el que no funciona se va para afuera. El Estado colombiano debe administrarse como la empresa más importante del país”, manifestó.

De la Espriella planteó como ejes de su política fiscal la reducción del tamaño del Estado y la explotación responsable de los recursos naturales. “No tiene sentido meterle la mano al bolsillo de los colombianos cuando tenemos tanta riqueza en el subsuelo. Hay que recortar gastos, no subir impuestos”, aseguró.

En cuanto al déficit fiscal, no descartó recurrir a mecanismos extraordinarios: “Si Venezuela se cae, esa será la mejor reforma tributaria para Colombia. Si no, tocará acudir a la emergencia económica para resolver el problema”.

¿De la Espriella cree en Dios?

Consultado sobre la libertad de culto y su constante apelación a Dios en los discursos, De la Espriella aclaró que no impondrá una visión confesional en su eventual gobierno.

La libertad de culto es un principio constitucional. Yo soy un demócrata y debo respetar eso. Nadie será perseguido por sus creencias respondió.

Sin embargo, reafirmó que su campaña busca conectar con quienes comparten su visión tradicional de familia, su fe y la necesidad de un modelo económico productivo.

La JEP en la mira: “un bodrio que hay que eliminar”

Uno de los pronunciamientos más fuertes se dio frente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). De la Espriella fue tajante: “No hay ninguna posibilidad de que la JEP continúe. Todo lo que pueda hacer para eliminar ese bodrio, lo voy a hacer”.

Según él, este tribunal ha generado asimetrías en la justicia, beneficiando a exguerrilleros mientras persigue a militares y al expresidente Álvaro Uribe. “Ese tribunal no busca justicia, es un tribunal de venganza que le cuesta muchísimo dinero a los colombianos”, sostuvo.

Un gobierno para todos, pero contra el “petrismo”

Finalmente, el precandidato aclaró que gobernaría para todos los colombianos, incluidos quienes hoy apoyan al actual presidente. No obstante, se mostró inflexible con quienes persistan en respaldar lo que denomina un “modelo fracasado”.

“Una cosa es el petrismo que destruyó a Colombia y otra la gente que fue engañada. A ellos los recibiremos para construir un nuevo país. Pero no voy a desgastarme en convencer a quienes niegan el desastre evidente de este gobierno”, concluyó.

