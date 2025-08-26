Salvación Nacional se adhiere a campaña presidencial de Abelardo de la Espriella

En las últimas horas se concretó una alianza entre el Movimiento Salvación Nacional y el precandidato Abelardo de la Espriella.

El acuerdo consiste en que Salvación Nacional coavalará la aspiración presidencial de De La Espriella, quien seguirá recogiendo firmas.

“Salvación Nacional ha decidido adherir a la aspiración presidencial del doctor Abelardo de la Espriella y su movimiento de recolección de firmas de Defensores por la Patria. Nuestras amplias coincidencias en el compromiso por la seguridad de los colombianos, el rescate de los valores, la lucha contra la corrupción y la defensa de la democracia contra la dictadura motivan esta unión”, señala un comunicado de Salvación Nacional.

Además, Enrique Gómez, sobrino del asesinado líder conservador Álvaro Gómez, será el jefe de debate de la campaña de Abelardo de la Espriella.

Abelardo de la Espriella lanza su candidatura presidencial Foto: Facebook Abelardo de la Espriellla

“Como jefe de debate comprometeré toda mi capacidad en la difusión de las ideas, propuestas y programas de Abelardo”, señaló Enrique Gómez.

Es importante recordar que Salvación Nacional es un movimiento político que fue fundado en 1990 por el líder conservador Álvaro Gómez Hurtado.

Por su parte, el abogado Abelardo de la Espriella había anunciado recientemente su decisión de aspirar a la presidencia.

“Yo no estoy aquí por vanidad ni por dinero. Vine a hacer patria, a poner el pecho por Colombia. Un hombre no puede escapar de su destino. Yo no podría hablarles a mis hijos de honor y patriotismo si le daba la espalda a Colombia en sus horas más oscuras”, dijo tras lanzar su candidatura en entrevista con Mañanas Blu.