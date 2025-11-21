Daniel Quintero no podrá ser candidato presidencial: Mañanas Blu, viernes, 21 de noviembre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 21 de noviembre de 2025:
- José Ismael Peña, rector de la Universidad Nacional, se pronunció sobre el fallo del Consejo de Estado que anuló la elección de Leopoldo Múnera.
- César Julio Valencia, exmagistrado de la Corte Suprema, se expresó sobre por qué no aceptó ser el nuevo ministro de Justicia del Gobierno Petro.
- Yannai Kadamani, ministra de Cultura, dio detalles de la recuperación de cinco objetos del Galeón San José.
- Sandra Carrero, hija de Pedro Carrero, dueño de Saeta, profundizó sobre la decisión de vestir a la Selección de Haití para el Mundial 2026.
