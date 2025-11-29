Aumento salario mínimo 2026: ¿un ajuste sensato o una decisión con intensión política preelectoral?

Para miles de familias colombianas, el salario mínimo no es simplemente una cifra que cambia cada diciembre, representa el ingreso que determina si alcanza para el arriendo, para llenar la nevera o para pagar el transporte de los hijos al colegio.

Para quienes viven mes a mes haciendo cuentas, el anuncio anual del aumento les trae esperanza y preocupación, pues se preguntan si subirá lo suficiente, si el aumento realmente servirá o al final todo se lo llevará la inflación.

El debate entre los sindicatos de trabajadores y los empresarios comenzará el próximo lunes 1 de diciembre, allí se debe definir de cuánto será el aumento del salario mínimo para 2026.

Blu Radio, consultó al profesor Jaime Rojas, experto en economía del Politécnico Grancolombiano, quien explicó los posibles escenarios de tener un incremento de dos digitos y lo que eso influye para las empresas y los trabajadores. Además, mencionó que el debate de este año tiene una diferencia particular, pues será la última negociación en cabeza de Gustavo Petro, y al tratarse del último año de su mandato se presume que el aumento podría ser una jugada política en época preelectoral.



¿Cuál es el temor frente a un aumento alto?

Rojas señala que Colombia continúa con un problema estructural, pues más del 50% de los trabajadores (de acuerdo con el Dane) siguen en la informalidad y ahí surge la mayor preocupación frente a los aumentos altos.



“El temor es que incrementos salariales muy altos afecten principalmente a las empresas más pequeñas y se conviertan en una barrera para contratar de manera formal”, explicó el profesor.

Aun así, Rojas reconoce que en los últimos dos años el país ha registrado aumentos por encima de las cifras de inflación y productividad, sin que esas decisiones hayan tenido repercusiones en la creación de empleo formal en sectores como la industria y la construcción.

Aunque no hay evidencia concluyente de que los aumentos altos destruyan el empleo formal, el riesgo sí existe, sobre todo para pequeñas empresas. Jaime Rojas, experto en economía

¿Por qué se sigue teniendo un salario mínimo nacional y no regional?

Históricamente, en el país se toma la decisión del incremento del salario mínimo a nivel nacional, sabiendo que el costo de vida en varias regiones es diferente. Frente a esto, Rojas considera que, aunque sería lógico, hay barreras institucionales y riesgos económicos:

“Podría generarse una competencia entre regiones para atraer inversión con salarios más bajos, lo que al final llevaría a una convergencia que impediría diferencias reales”, explicó.

Además, el profesor recordó que Colombia es un Estado muy centralizado, lo que dificulta implementar un modelo de negociación descentralizada.



¿Alcanza realmente el salario mínimo?

El experto admite que muchos trabajadores ganan menos de un mínimo y que, para quienes sí lo reciben, una familia de cuatro integrantes no logra cubrir todas sus necesidades básicas.

Una familia necesitaría cerca de $4 millones para vivir en condiciones aceptables. afirmó Rojas

Por ello, cree que el Gobierno tendrá ese punto en cuenta, especialmente si termina decretando el aumento del salario mínimo para 2026, como suele ocurrir cuando no hay un acuerdo entre sindicatos y empresarios.



¿Será un ajuste sensato o una decisión con intensión política preelectoral?

“Es el último año del Gobierno en esta negociación y en 2026 hay elecciones. Lo que se ha visto históricamente es que en estos ciclos el Gobierno decreta el incremento y lo hace por encima de la inflación y la productividad”.

El experto mencionó el caso del gobierno anterior, donde el aumento decretado superó en cinco puntos la inflación. Por eso, no descarta que la cifra esté por el 11%, como lo piden algunos sindicatos.

“Si llega a darse un 11%, tendrá mucho de política, pero también un efecto positivo en los ingresos de quienes ganan el salario mínimo y en los pensionados que reciben su mesada bajo el mismo monto”.



¿Cómo afectaría un aumento de dos dígitos a las empresas?

Como ya lo ha mencionado Rojas, un incremento del 10% u 11% afectaría a las empresas pequeñas, pues tienen menos margen para absorber ese aumento.

Asimismo, indicó que si la economía no crece lo suficiente, estas empresas podrían optar por la contratación informal. Sin embargo, “reformas recientes buscan frenar ese comportamiento y fortalecer la formalización, especialmente en sectores como el trabajo doméstico”, agregó.

Por último, Jaime Rojas mencionó cuál sería la cifra tentativa y razonable en la que quedaría el salario mínimo para 2026. Desde un punto de vista técnico, “considerando inflación proyectada y productividad”, una cifra razonable estaría entre 6% y 7%, que es lo que plantea el sector empresarial.

Por su parte, los sindicatos, piden alrededor de 11%, pero “una salida intermedia podría ser del orden del 9%, si se buscara un consenso”.

