Productividad en Colombia subió 0.91% según el Dane: dato clave para la discusión del salario mínimo

El Dane publicó su boletín técnico más actualizado sobre la Productividad Total de los Factores (PTF) y la productividad laboral en Colombia para el año corrido hasta el tercer trimestre de 2025. Este dato llegó justo en la antesala de la negociación del salario mínimo. Según la entidad, la Productividad Total de los Factores (PTF) aumentó 0.91%, mientras que la productividad laboral, es decir, la de los trabajadores, superó el 1.23%.

La Productividad Total de los Factores (PTF) es una medida que muestra qué tan eficiente es la economía para producir, combinando el trabajo y el capital (maquinaria, construcciones, tecnología, etc). En otras palabras: mide cuánto del crecimiento económico se debe a “trabajar mejor”, no solo “trabajar más”.

Con las proyecciones actuales, la mayoría de analistas espera que la inflación cierre 2025 cerca del 5.3%, lo que implica que, incluso en el escenario más conservador, el salario mínimo debería subir por lo menos 5.4%, equivalente a unos $76.869, sin contar el ajuste del subsidio de transporte. Cabe resaltar, que desde el gobierno nacional y los sindicatos piden que este aumento sea de dos dígitos, mínimo 11%. Este reporte del Dane contrasta con el de Anif, que señalaba una productividad estancada o incluso en caída.

Según el informe del Dane, en términos de trabajo, los servicios laborales fue el sector que más aportó a este aumento registrando un 1.23%. Así mismo, hablando se servicios de capital, la maquinaria, construcciones y tecnología, generaron un 0.76%. Todo esto significa que casi una tercera parte del crecimiento económico se dio porque el país está siendo más eficiente, no solamente porque haya más trabajadores o más máquinas funcionando.



En este sentido, la productividad laboral por hora trabajada creció en un 0.57%, sin embargo, la contribución del capital por hora trabajada fue negativa: – 0,14%. Esto indica que, en promedio, el capital (como equipos o infraestructura) no se aprovechó mejor este año. Aunque algunos factores restaron productividad, la mejora en eficiencia general (PTF) permitió que el resultado final fuera positivo.

Por otro lado, la productividad laboral por persona empleada registró una caída del - 0.32%. Bajó porque las horas trabajadas por empleado fueron -0.55%, el capital usado por persona aportó - 0.48%, la composición del trabajo restó - 0.20% y lo único que generó un crecimiento fue la PTF. En otras palabras, aunque se trabajó menos y se aprovechó menos capital por trabajador, el aumento en eficiencia no alcanzó para que la productividad por persona subiera.

Las cifras del DANE muestran que la economía sigue creciendo y la eficiencia económica está mejorando. Sin embargo, tanto las horas trabajadas como el uso del capital disminuyeron lo que afectó la productividad. Todo esto indica que Colombia en el 2025 es un país en el que se produce con mayor eficiencia, pero que enfrenta retos en la cantidad de trabajo realizado y en el uso del capital disponible.