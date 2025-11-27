En vivo
Productividad en Colombia subió 0.91% según el Dane: dato clave para la discusión del salario mínimo

Productividad en Colombia subió 0.91% según el Dane: dato clave para la discusión del salario mínimo

El DANE reveló que la Productividad Total de los Factores aumentó este año, una cifra que, junto con la inflación, sirve como base para definir el piso del incremento del salario mínimo en la negociación que inicia el lunes 1 de diciembre.

