Presidente de CUT asegura que no hay posibilidad de concertación del salario mínimo

Previo al inicio de las mesas de concertación para determinar el aumento del salario mínimo en Colombia para 2026, que se llevará a cabo el próximo lunes 1 de diciembre, Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), aseguró en diálogo con Blu Radio que no existe posibilidad de llegar a un acuerdo debido a la negativa de algunos gremios.

“Ellos no van a estar de acuerdo con un incremento en ninguna oportunidad de dos dígitos. Y lo más determinante para que no vaya a haber acuerdo es que ellos (los gremios) están en una oposición radical e irracional al Gobierno, de tal manera que no se espera ninguna voluntad, ningún ánimo en la mesa de concertación por parte de ellos”, afirmó Arias.

Es importante recordar que el debate sobre el salario mínimo en Colombia tomó un giro inesperado después de que el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, mencionara un estudio reciente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que, usando cifras aplicadas al caso colombiano, sugiere que el salario mínimo podría llegar a los 3 millones de pesos en 2026. Aunque el ministro no presentó esta cifra como una propuesta oficial, sí la posicionó como un referente dentro de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (CCPSL), donde iniciarán las discusiones formales el próximo 1 de diciembre.

“Nosotros nunca hemos dicho el 11%. Estamos diciendo que debe ser superior al 11%, en el marco de que esperamos que el incremento sea de dos dígitos. La cifra exacta la estaremos entregando según el cronograma que aprobamos para la comisión de concertación el día 9 de diciembre”, indicó el presidente de la CUT, Fabio Arias.



De cara al proceso de negociación, ya hay un calendario definido. El próximo 28 de noviembre se reunirá la subcomisión de productividad, donde el DANE presentará el informe de Productividad Total de los Factores, un insumo clave para fijar el piso técnico del aumento. El 1 de diciembre se instalará oficialmente la mesa de concertación con la presentación de cifras económicas del DANE, incluyendo PIB, mercado laboral y cuentas nacionales. Para el 5 de diciembre, la entidad revelará la cifra de inflación y los diferentes sectores , empresarios, sindicatos y Gobierno, presentarán sus primeras propuestas de incremento.

A partir de allí se abrirá un periodo de negociación del 11 al 15 de diciembre, fecha límite para lograr un acuerdo. Si no se alcanza, del 16 al 18 se revisarán las salvedades y posteriormente podrán convocarse jornadas extraordinarias entre el 19 y el 29 de diciembre. En caso de no lograrse una concertación entre las partes, el presidente Petro deberá fijar por decreto el valor del salario mínimo antes del 30 de diciembre.