Registraduría insta a las organizaciones políticas a adelantar la inscripción de candidatos

La Registraduría Nacional del Estado Civil hizo un llamado a los partidos y movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales, coaliciones, promotores del voto en blanco y organizaciones indígenas y afrodescendientes para que no dejen para última hora la inscripción de sus candidatos al Congreso de la República para el periodo 2026-2030.

El proceso de inscripción, que está abierto desde el pasado 8 de noviembre, puede adelantarse tanto de manera virtual como presencial. La entidad recordó que las agrupaciones políticas tienen habilitada la plataforma dispuesta en la página web oficial www.registraduria.gov.co, donde pueden cargar documentos y formalizar postulaciones sin necesidad de desplazamientos. Para quienes opten por el trámite presencial, están disponibles las delegaciones departamentales de la Registraduría, el pabellón 7 de Corferias en Bogotá y, en el caso de la circunscripción internacional, las embajadas y consulados de Colombia.

Las delegaciones departamentales, encargadas de recibir inscripciones al Senado de la República ,en sus circunscripciones nacional e indígena y a la Cámara de Representantes en las circunscripciones territorial, indígena, afrodescendiente y de paz, prestarán servicio entre el jueves 4 y el domingo 7 de diciembre, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., y el lunes festivo, en horario extendido hasta las 6:00 p.m.

En Bogotá, la Registraduría Distrital y la Delegación de Cundinamarca concentrarán la atención del proceso en el Pabellón 7 de Corferias, donde se reciben las inscripciones para la Cámara por Bogotá y para el Senado y Cámara en las distintas circunscripciones mencionadas. Allí también se aplicarán los mismos horarios especiales establecidos.



La autoridad electoral reiteró la importancia de evitar congestiones durante la jornada final. Además, insistió en que la inscripción oportuna garantiza una revisión adecuada de documentos y reduce el riesgo de errores que puedan impedir la participación de los candidatos en los comicios legislativos de 2026.