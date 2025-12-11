Jorge Iván Ospina ya no será embajador en Palestina: acusó a Cancillería de no apoyarlo

El exalcalde de Cali Jorge Iván Ospina ya no será embajador de Colombia en Palestina. El decreto de su nombramiento expiró luego de que no pudiera trasladarse a Cisjordania para ejercer sus funciones, situación que, según él, se dio por decisiones del gobierno israelí que le impidieron el ingreso. Ospina había sido posesionado el 22 de mayo, pero casi siete meses después la embajada no pudo instalarse y la designación quedó sin efecto.

En una carta enviada al presidente Gustavo Petro, Ospina cuestionó a la Cancillería por no haber considerado alternativas para permitirle asumir el cargo. Afirmó que propuso instalar la misión en un tercer país o aprovechar un encuentro en la ONU con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, para entregar sus cartas credenciales, pero ninguno de esos caminos fue aceptado.

“El nombramiento ante el inmenso pueblo palestino ha expirado (…) La decisión arbitraria del gobierno de Netanyahu, desconociendo los Acuerdos de Oslo y la posibilidad del Estado Palestino, hizo imposible mi llegada a Cisjordania”, escribió.

También lamentó que, según él, “las tradiciones diplomáticas pueden más que la importancia de la vida y la paz entre palestinos e israelíes”, al señalar que sus propuestas fueron rechazadas.



Aunque nunca logró asumir plenamente sus funciones, Ospina agradeció la designación y pidió al presidente Petro no desistir de la instalación de una embajada colombiana en Palestina.