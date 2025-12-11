En vivo
Blu Radio  / Nación  / Jorge Iván Ospina ya no será embajador en Palestina: acusó a Cancillería de no apoyarlo

Jorge Iván Ospina ya no será embajador en Palestina: acusó a Cancillería de no apoyarlo

En una carta enviada al presidente Gustavo Petro, Ospina cuestionó a la Cancillería por no haber considerado alternativas para permitirle asumir el cargo.

