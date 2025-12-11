En vivo
Fecoer alerta aumento de muertes por enfermedades raras: señala al Gobierno de "ocultar información"

El presidente de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, Diego Gil, alertó que las muertes por estas patologías han aumentado en los últimos cuatro años y advirtió que las intervenciones a las EPS han deteriorado la atención: más de 800 de los fallecidos estaban afiliados a EPS intervenidas por el gobierno.

