En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Gas en Colombia
Advertencia de Trump
Miguel Ayala
Cúcuta vuelve a la A

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Fecoer alerta por más de 2.000 muertes en el 2025 de pacientes con enfermedades raras

Fecoer alerta por más de 2.000 muertes en el 2025 de pacientes con enfermedades raras

Fecoer reporta que 2.033 personas con enfermedades raras han fallecido este año, varias en medio de demoras y barreras de acceso. Cerca del 40 % estaba afiliada a EPS intervenidas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad