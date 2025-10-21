Acemi alerta por cambios en modelo de salud: reclaman acceso a medicamentos de enfermedades raras

La resolución del Ministerio de Salud sobre territorialización y habilitación para las EPS que en realidad aplica el cambio de modelo y que implementa aspectos de la reforma que no se ha aprobado, espera una decisión del Consejo de Estado que lo valide o anule, sin embargo, de dársele luz verde traería consecuencias para los pacientes, advierte Ana María Vesga, presidenta de Acemi (Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral), gremio de las EPS contributivas.

“No es otra cosa que el cambio estructural del modelo de aseguramiento como lo conocemos hoy. Tiene un impacto sobre cerca de 3 millones de colombianos que pierden la libre elección, que pierden la elección que hicieron en su momento de una EPS y ahora son asignados forzosamente a otra EPS en el territorio”. Ese es el concepto con el que define la intención del gobierno.

Los problemas que derivan de esa resolución, Vesga los describe de manera sencilla y explica las consecuencias directas. “No sabemos si esa EPS que lo recibe lo entenderá con continuidad, con calidad y si ese cambio es para mejorar, pero sobre todo representa el riesgo de interrupción de tratamientos, el riesgo de interrupción en la atención de la población y la fragmentación estructural del sistema. Estamos esperando el pronunciamiento del Consejo de Estado alrededor del decreto”.

Sobre ese proceso de reorganización, la dirigente gremial detalla que “la reorganización supone que el Estado dirá qué EPS van a operar en los territorios de acuerdo al tamaño del territorio. Entonces, es probable que en un territorio, en un municipio pequeño, solamente haya oferta de dos, tres EPS, como en una ciudad metropolitana puede haber cinco o más EPS”. Lo cierto de esto es que la oferta la decide el Estado.



“Muy seguramente no volverá a la EPS a la cual pertenecía, porque si lo retiraron es porque esa EPS ya no estará en ese territorio”, comentó Vesga, quien participó en el Congreso sobre enfermedades raras.

Paciente con cáncer, referencia. Foto: AFP.

Los problemas de los pacientes

Y hablando de enfermedades huérfanas, desde la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer), el principal eje de los gremios y asociaciones son los pacientes y ellos tienen múltiples problemas, siendo el principal la entrega de medicamentos.

“Eso sí es indiscutible, las mayores quejas de vulneración que llegan a Fecoer es por la entrega de medicamentos y recordemos que en enfermedades huérfanas es muy importante porque es lo único que le permite al paciente estar estable, las enfermedades huérfanas no tienen cura, los medicamentos ayudan a que la enfermedad no progrese y si la enfermedad ya progresa pueden haber daños irreversibles e irreparables en su condición de salud”, recordó Karen Narváez, asesora jurídica de Fecoer.

El presidente de ese gremio, Diego Fernando Gil Cardozo, le sumó otro problema al sistema en general y es el de recursos. Insiste que se debe ajustar el déficit que tienen los presupuestos máximos, es decir, lo que no cubre lo que se paga por la Unidad de Pago por Capitación (UPC). La UPC son los recursos promedios que se giran por cada afiliado.

Su llamado directo es a que se aboquen al asunto: “Este año se arrancó con una asignación de alrededor de 500.000 millones de pesos, pero sabemos que las necesidades pueden superar los 5 billones de pesos, es decir, muy lejos, se han venido haciendo ajustes, pero lamentablemente pareciera ser que esta asignación de recursos no está garantizada, lo hemos incluso, hemos elevado esa inquietud no solamente al Ministerio de Salud sino al mismo Ministerio de Hacienda para que se garantice”.

Los recursos de presupuestos máximos tienen que girarse a más tardar el 15 de cada mes y actualmente no se está cumpliendo con ello, dicen desde Fecoer.