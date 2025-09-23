La Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales presentó su más reciente informe de cartera, en el que se detalla que la deuda del sistema de salud con estas instituciones alcanzó los 24 billones de pesos a junio de 2025. El reporte evidencia un aumento de 3,7 billones frente a diciembre de 2024, lo que representa un crecimiento del 18,4 % en tan solo seis meses.

Del total de la deuda, el 56 % se encuentra en mora. En el análisis por regímenes, las EPS del contributivo concentran el 50,5 % del saldo, equivalente a más de 12,1 billones de pesos; las del subsidiado acumulan el 26,3 %, es decir, 6,3 billones; mientras que aseguradoras de riesgos laborales, planes complementarios, medicina prepagada y el ramo Soat representan porcentajes menores.

El informe también señala que más del 90 % de la deuda contributiva corresponde a 12 EPS en operación, con un monto de 10,9 billones de pesos. En este grupo, Nueva EPS, Sanitas y Famisanar concentran cerca de 7,8 billones, equivalentes al 71,3 % de la deuda de las EPS contributivas activas.

Deuda con clínicas y hospitales alcanza 24 billones; EPS intervenidas concentran casi 80 %

Las entidades en proceso de intervención por parte del Gobierno concentran otro punto crítico: en conjunto deben más de 12,8 billones de pesos, lo que equivale al 79,8 % de la cartera de las EPS que siguen operando. Además, acumulan una mora de 7,3 billones, que representa el 85,6 % de la deuda vencida de las EPS activas.

El informe también incluye al Estado entre los deudores. Los entes territoriales adeudan cerca de 696.000 millones de pesos; la Adres, más de 569.000 millones; y el extinto Fosyga, 82.000 millones. Por su parte, las aseguradoras deben 639.000 millones, de los cuales el 62 % corresponde al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat).

El presidente de la Asociación, Juan Carlos Giraldo, señaló que se requieren medidas de salvamento financiero para garantizar la sostenibilidad de las instituciones prestadoras. Reiteró la propuesta de crear un fondo de garantía y avanzar en la capitalización de algunas IPS, especialmente las intervenidas, con el fin de asegurar el pago de la cartera corriente y la antigua.

“Le estamos diciendo al Congreso de la República que, si se va a avanzar en el estudio de la reforma al sistema de salud, tiene que haber un capítulo específico de salvamento financiero, de salvataje a todas las instituciones que están prestando los servicios de salud. La coyuntura tiene que ser tratada con herramientas y con mecanismos nuevos”, señaló Giraldo.