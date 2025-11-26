En vivo
Blu Radio  / Salud  / Insuficiencia de la UPC genera déficit de hasta 27 billones y gremios piden cálculo real para 2026

Insuficiencia de la UPC genera déficit de hasta 27 billones y gremios piden cálculo real para 2026

La insuficiencia de la UPC, los retrasos del Invima y un déficit que supera los 30 billones de pesos agravan el acceso a medicamentos en Colombia.

