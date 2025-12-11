Caribeña Día resultado del último sorteo hoy jueves 11 de diciembre de 2025

El Caribeña Día sigue siendo uno de los sorteos de chance más representativos del Caribe colombiano.

Con una tradición que se fortalece año tras año, este juego mantiene viva la expectativa de miles de apostadores que cada tarde esperan atentos el número ganador que podría cambiarles el día. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Número ganador de Caribeña Día hoy

El número ganador del chance Caribeña Día de este jueves 11 de diciembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega el Caribeña Día?

El sorteo del Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país. Su cumplimiento en los horarios y la transparencia de cada jornada lo han consolidado como uno de los juegos de chance más confiables y tradicionales de la región Caribe.



Modalidades de juego del Caribeña Día

Una de las razones de su popularidad es la variedad de modalidades de apuesta, que permiten que cada jugador escoja la estrategia que mejor se adapte a su estilo:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres cifras pueden coincidir en cualquier orden.

las tres cifras pueden coincidir en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar exactamente las dos últimas cifras.

acertar exactamente las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Gracias a su historia, su emoción diaria y la versatilidad de sus modalidades, el Caribeña Día se mantiene como uno de los sorteos más esperados del Caribe colombiano. Cada tarde renueva la ilusión de miles de apostadores que confían en que la suerte pueda estar de su lado.