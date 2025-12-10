Caribeña Día resultado del último sorteo hoy, miércoles 10 de diciembre de 2025

El Caribeña Día sigue consolidándose como uno de los sorteos de chance más representativos del Caribe colombiano. Con una tradición que crece año tras año, este juego mantiene viva la expectativa de miles de apostadores que, cada tarde, esperan atentos el número ganador que podría transformarles el día.

¿A qué hora se juega el Caribeña Día?

El sorteo del Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m. y cuenta con transmisión en vivo a nivel nacional. Su puntualidad y la transparencia en cada jornada han fortalecido su reputación como uno de los juegos más confiables y tradicionales de la región Caribe.



Modalidades de juego del Caribeña Día

Una de las razones por las que este sorteo se mantiene entre los favoritos es la variedad de modalidades disponibles, permitiendo que cada jugador elija la estrategia que mejor se adapte a su intuición:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta con las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar exactamente las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Gracias a su historia, emoción diaria y versatilidad en las apuestas, el Caribeña Día continúa siendo uno de los sorteos más esperados por los habitantes del Caribe. Cada tarde renueva la ilusión de miles de jugadores que buscan ese golpe de suerte que les permita celebrar una buena noticia.