Entrevista Álvaro Uribe
María Corina Machado
Caribe
Donald Trump
Salario mínimo

Casa Blanca dice que no conoce invitación de Petro a Trump para visitar Colombia

Casa Blanca dice que no conoce invitación de Petro a Trump para visitar Colombia

A través de un mensaje en X, Petro invitó a Trump a que visite Colombia para enseñarle cómo se destruyen laboratorios de cocaína.

Donald Trump y Gustavo Petro
Donald Trump y Gustavo Petro
Foto: AFP y Presidencia
Por: EFE
|
Actualizado: 11 de dic, 2025

