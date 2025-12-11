Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy jueves 11 de diciembre de 2025

El Super Astro Sol se ha posicionado como uno de los juegos de azar más innovadores del país. Su propuesta única —que mezcla el tradicional chance con los signos zodiacales— ofrece a los apostadores una experiencia distinta, donde la intuición, la astrología y la suerte se encuentran en una misma jugada.

Esta combinación ha hecho que miles de jugadores en Colombia lo elijan como su opción favorita cada tarde. Vea aquí el sorteo en vivo:

Resultado del Super Astro Sol hoy

El número ganador del chance Super Astro Sol de este jueves 11 de diciembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

Este sorteo atrae diariamente a miles de apostadores por su dinámica sencilla y las múltiples combinaciones que ofrece. Para participar, el jugador debe seguir estos pasos:



Elegir un número entre 0000 y 9999. Seleccionar un signo zodiacal entre los 12 disponibles: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. También existe la opción de jugar con “Todos los signos”, que permite combinar un mismo número con los doce signos simultáneamente. Además, el jugador define el valor de su apuesta y puede realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.

Desde julio de 2025, el sorteo del Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m., un cambio que impulsó significativamente la participación.



Valor de las apuestas

El Super Astro Sol destaca por ser un juego accesible, con opciones que se ajustan a distintos presupuestos:



Apuesta mínima: $500

$500 Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Todas las ventas se realizan en puntos autorizados, garantizando seguridad y control en cada transacción.



¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol?

Para cobrar un premio, el ganador debe dirigirse a un punto de venta autorizado y presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad y una fotocopia legible.

El proceso varía según el valor del premio, calculado en UVT:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT.

documentos básicos + formulario SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (expedida en máximo 30 días).

El Super Astro Sol mantiene su atractivo como un juego dinámico, confiable y diferente, ideal para quienes disfrutan mezclando tradición, azar y astrología. Con su creciente popularidad, continúa sorprendiendo a los apostadores que buscan una experiencia distinta al momento de jugar.